Humberto Rivera denuncia falta de pagos en el Juticalpa: "No he recibido ni un cinco"

Juticalpa, Honduras.- José Humberto Rivera se convirtió en el primer entrenador en ser cesado en este Torneo Clausura 2026 después de conocerse su salida del Juticalpa tras 33 partidos al mando del equipo "canechero". Rivera dejó las filas del equipo olanchano registrando ocho triunfos, 11 empates y 14 derrotas, dejando al club con 31 puntos en la tabla general, quedando nueve unidades por encima del CD Choloma en la lucha por la permanencia. Tras conocer la decisión de la directiva del Juticalpa, el técnico hondureño denunció que el club olanchano no le ha pagado su salario desde el torneo anterior y advirtió que si no recibe su finiquito no podrán presentar a un nuevo entrenador.

"Es de todo el torneo en el que estamos actualmente, no me han pagado ni un tan solo cinco, más mes y medio del torneo anterior. Esa es la deuda que el Juticalpa tiene con mi persona más un mes de liquidación que también va incluido en el contrato", expuso Rivera en entrevista con Deportes TVC. "Si ellos presentan a un entrenador el próximo jueves, como estaba previsto, sin mi finiquito no lo pueden hacer y si lo hacen yo tomaría acciones legales porque mientras yo no firme mi finiquito de despido del Juticalpa FC ellos no pueden inscribir a otro entrenador. Humberto Rivera adelantó que se reunirá con sus abogados para elaborar un documento en el que hará saber sobre la situación a la Liga Nacional y al Colegio de entrenadores. Asimismo, el exentrenador del Juticalpa indicó estar de acuerdo con la decisión tomada por la directiva del club, sin embargo, reiteró que se mantiene a la espera de poder solventar su situación económica de manera favorable.