El hondureño Mauricio Dubón y los Braves sufren dolorosa paliza ante Marlins en la MLB

La novena dirigida por Walt Weiss comenzó a sufrir desde la parte baja de la segunda entrada, cuando Joe Mack conectó un rodado por la primera base que permitió a Connor Norby anotar la primera carrera del compromiso.

Atlanta, Estados Unidos.- Los Atlanta Braves del hondureño Mauricio Dubón vivieron una noche para el olvido tras caer de manera increíble 12-0 ante los Miami Marlins en el primero de los cuatro juegos de la serie entre ambos equipos en las Grandes Ligas .

A partir de ese momento, el encuentro tomó un solo rumbo. En el LoanDepot Park, los Marlins dominaron de principio a fin y aprovecharon cada oportunidad para castigar tanto al pitcheo como a la ofensiva de Atlanta.

El ataque de los locales fue demoledor y encontró poca resistencia en los lanzadores de los Braves, mientras que los bateadores visitantes nunca pudieron reaccionar ante el sólido trabajo monticular de Miami.

En cuanto al hondureño Mauricio Dubón, tuvo participación en cuatro turnos al bate. En la segunda entrada conectó un sencillo al jardín izquierdo, mientras que en la quinta falló con un rodado al campocorto. En la alta de la séptima aparición volvió a fallar, esta vez su rodado fue a segunda base. En su último turno sacó un elevado de out al jardín derecho.

Pese a la dura derrota, los Braves continúan liderando la División Este de la Liga Nacional con marca de 32 triunfos y 16 derrotas, manteniendo una ventaja de ocho juegos sobre los Phillies, su más cercano perseguidor.

Por su parte, Mauricio Dubón mantiene un promedio de bateo de .246, producto de 41 imparables y tres cuadrangulares en 167 turnos oficiales. Además, registra 19 carreras anotadas y 25 impulsadas en la presente temporada.