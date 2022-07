Hondureño se consagra campeón de torneo de baloncesto sobre ruedas en El Salvador

DE INTERÉS: Geremy Rodas y Jefryn Macías, los dos mundialistas Sub-20 de la UPN trabajan para ir a Indonesia 2023

“Para mí como persona y atleta con discapacidad es un gran logro, porque no es retribuido porque no hay apoyo de parte de organismo de deporte en nuestro país, yo vine hacia El Salvador gracias a mi familia que me apoyo y el comité paralímpico que me ayudó con algo de viáticos. Yo juego en San Pedro Sula con el equipo San Pedro Thunder”, comenzó relatando Mejía a EL HERALDO luego del logro conseguido en tierras cuscatlecas.

Asimismo, el joven de 21 años oriundo de San Pedro Sula hizo un llamado a los jóvenes para que nunca se rindan y que puedan cumplir sus sueños a través del deporte.

“Mi objetivo en la vida siempre ha sido motivar a los jóvenes que nunca se rindan y que luchen por sus sueños que nada es imposible si te lo propones y luchas por ello, hay que demostrar que en Honduras también hay buenos atletas paralímpicos”.

Producto de su gran desempeño en el torneo de baloncesto salvadoreño, Mejía recibió el premio al mejor jugador internacional del certamen, poniendo en lo más alto a Honduras dentro de una disciplina que merece un mayor apoyo por parte de las autoridades del deporte en el país.