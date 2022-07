La radiografía de Héctor Castellón sobre la UPN, la Selección y los técnicos hondureños

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El entrenamiento matutino de la UPN ha terminado y los jugadores salen agotados del césped, no es para menos están en una etapa difícil de un jugador de alto rendimiento. La pretemporada.

El técnico Héctor Castellón observa silenciosamente cada movimiento y comportamiento de sus jugadores.

Luego se dirige a una clínica, pues tiene una lesión que no lo ha dejado tranquilo. Camina lento, pero seguro y sin perder la sonrisa.

Posteriormente se acerca a nosotros y empezamos hablar de sus proyectos a corto plazo con el equipo capitalino y del panorama de la Selección Mayor y Sub -20.



También giró una instrucción que se va cumplir si o si en la manada de Los Lobos: “Termina la pretemporada y todos a estudiar, hasta el utilero”.

Se cumple un mes de lo que ha estado desarrollando con la UPN ¿Qué valoraciones puede hacer de lo que ha hecho?

Son buenas. Tengo buenas sensaciones del equipo, del apoyo total de la directiva, los recursos que hemos solicitado en todo el equipo ha ido creciendo y estamos contentos con lo que hemos realizado.

¿Qué es lo que más le ha gustado del equipo y también la parte administrativa?

La disposición que ha tenido el equipo y la directiva para este proyecto. Estamos dándole apertura a los jóvenes, hemos traído jugadores más experimentados y nos hemos ido acoplando y buscando la idea de juego que queremos que el equipo tenga para este torneo.

¿Qué análisis puntual nos puede dar de su equipo?

Bueno, hay de todo. Es un equipo joven con muchas ganas de aprender, de hacer las cosas bien y una directiva entusiasta que ha puesto los recursos al servicio del equipo y todo eso nos ha motivado para tratar de hacer un buen torneo.

Hemos encontrado jugadores experimentados, que ya han tenido un recorrido en otros equipos, también tenemos los jóvenes que el equipo ha venido formando y con ellos los Sub-20 que se han integrado de la selección, entonces por ahí va a ir el equipo que vamos a tener.



¿Las incorporaciones de Denovan Torres y de Jhonny Leverón considera que viene a marcar un plus en su trabajo?

Mucha, mucha porque necesitábamos en ciertos puestos tener jerarquía y le agradezco a ellos que hayan decidido venir a ayudarnos y afortunadamente se han acoplado muy bien.

Tengo un equipo de trabajo que lo ha hecho muy bien. Hemos hecho un gran equipo de trabajo y ahora solo falta que los resultados se den.

¿El tema de las contrataciones se cierra o sigue abierta la puerta?

Bueno mañana...- se detiene el DT de Lo Lobos y luego se muerde la lengua- ¡Ehh! Bueno, no se lo voy a decir porque todavía no ha firmado contrato, pero mañana llega una incorporación más, con cierta experiencia en la Liga. Estamos hablando de que es un jugador que ya días lo queríamos traer y estoy buscando que se dé la posibilidad y si no, pues ya con eso nos quedamos.

¿Es delantero o mediocampista?

Es delantero.

¿Y con eso cierra operaciones?

Bueno... también estoy en la búsqueda de otro, porque necesitamos experiencia, pero si no se puede estoy contento con lo que tengo. Los jóvenes están respondiendo, los experimentados están empujando y en ese sentido creo que hemos redondeado un equipo joven, pero con muchas ganas.

¿La agenda cómo está para esta semana?

Vamos a jugar el jueves ante el Génesis en La Paz y el domingo tenemos un encuentro en Campamento (Olancho) y la siguiente semana cerraremos ante Honduras Progreso o Marathón, estamos en esa búsqueda.

¿Haciendo un análisis frio a que apunta Héctor Castellón?

Apunto a mucho trabajo, a ilusionarnos y con encontrar buenos resultados que nos permitan clasificar. Este equipo siempre ha estado peleando y buscando clasificar.Hoy el Vida le compite, Victoria está armándose, Honduras Progreso por los resultados que ha obtenido en la pretemporada será un equipo interesante, cuenta con jóvenes parecido al nuestro. O sea vamos a luchar contra ellos y los grandes juegan su liga y los chiquitos jugamos nuestra Liga.

¿Para usted ser protagonista es estar en la búsqueda de la liguilla o buscar el campeonato?

Protagonista es hacer ruido y el ruido lo hacen los buenos resultados. Nosotros vamos a buscar esos resultados y esperando que las cosas se den.

¿Cómo se encuentra la personalidad o estado anímico de sus muchachos?

Ayer justamente vino el departamento de Psicología de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, porque necesitamos tener un perfil competitivo, de personalidad y de muchas cosas.

Les hicieron los primeros test importantes de personalidad y lo que he visto me deja satisfecho. Por eso hemos traído este tipo de jugadores, porque son de mucha experiencia que nos ayudan a complementar esa parte de la personalidad.

Tenemos muchos jóvenes que necesitan apoyo y he visto en Denovan Torres y en Leverón un compromiso con los jóvenes. Eso me tiene contento.

Y hablando de la parte académica, ¿cómo van con los cursos?

Usted anuncio en su presentación que sus jugadores iban a estudiar.-El DT Castellón sonríe ante un comentario que le causa gracia- No nos ha quedado tiempo, porque estamos entrenando a doble horario, pero ya hablamos con la Rectoría y a todos los voy a meter a estudiar. Burros y no burros ja, ja, ja. Empezando por el burro de Castellón.



¿Qué va a estudiar?

Voy a ver cómo está el paquete académico y yo soy un convencido de que el conocimiento es lo que le facilita la vida al ser humano. Me gusta que mis jugadores aprovechen esta oportunidad de jugar en un equipo de una Universidad y no estudiar en una Universidad como que no contiene o no es congruente, porque me da pesar ver cuándo terminan sus carreras deportivas y después verlos sufrir, eso no es grato.

En conclusión termina la pretemporada y todos a estudiar.

Claro, todos a la escuela hasta el utilero, porque yo soy el que voy a empezar con eso, pero para nosotros es importante que los que pertenecen al equipo, jugadores, cuerpo técnico y todos los que nos ayudan tenga las mismas oportunidades y entonces eso es lo que estamos buscando.

¿Pero que es lo que más le llama la atención?“

La Neta”,- dice el profe en tono mexicano- Me gustan las matemáticas. Yo Siempre fui hábil para las matemáticas, pero sino que sea un curso de cocinar, tocar guitarra, inglés, computación. Siempre es importante aprender.

¿Por qué el DT nacional en los últimos años ha sido devaluado?

Es un tema que está muy separado los directivos de los técnicos nacionales, hay mucha separación y a veces con alguna con razones, pero otras no las entiendo.

Lo que siento es que a veces cuando le han dado la oportunidad a los técnicos nacionales no la han sabido aprovechar y el ejemplo último del Motagua es un ejemplo palpable. Reciente le dan al técnico nacional el equipo pierde cinco partidos al hilo el profe César Obando y llega el técnico del exterior y en siete partidos hace campeón al equipo, entonces por ahí el directivo dice si los técnicos estarán bien preparados o no. Preparado creo que están, pero hace falta bagaje. Hay cosas que hay que seguir aprendiendo para poder tener más oportunidades.

¿Le genera buen sabor que este Diego Vázquez en la Selección Nacional?

Sí, lo hablé con él y era la mejor opción que tenían los directivos y afortunadamente corrieron a tiempo y tomaron esa decisión de dejarlo. Creo que es buena la decisión, Diego Vázquez conoce el medio, conoce a los jugadores y ha sido inteligente sobre todo en el último partido para encontrar lo que tenía que hacer con la selección.Ahora bien, a la sub- 20 si le falta mucho trabajo.

Es un equipo que tiene que jugar mejor, porque va a un mundial. Tiene buenos jugadores, son fantásticos, nosotros aportamos dos, pero tienen que mejorar. Pero a la Selección Mayor le auguro buenos resultados con Diego Vázquez.

¿Cómo ve el futuro de los chicos de la 20?

Como juegan no, el equipo ganaba más por las individualidad que tenía que era muy buena, pero tienen que mejorar tácticamente, estratégicamente, pero tienen un entrenador (Luis Alvarado), que escucha y es un muchacho que lo conozco perfectamente bien. Él sabe escuchar y sé que lo va a lograr, tiene mucho futuro.

¿Qué consejo le daría a Luis Alvarado?

¡Nombe! No podría dar consejos. Mi consejo será que mejor se ponga la mascarilla para cuidarse del covid-19 ja, ja,ja, Yo no soy para dar consejos, pero le deseo lo mejor es un buen muchacho, fue mi capitán en el Honduras Progreso, fuimos campeones con él y es muy acucioso, muy inteligente y sé que va a ser que este equipo juega mejor.

¿Celebra los triunfos de sus amigos?

Claro que sí, a mí me da mucho gusto que la gente que yo conozco le vaya bien ya sea aquí o en México. Eso sí, no me gusta cómo juega el equipo que eso es diferente, pero me da gusto que hayan clasificado.