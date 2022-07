¿Por qué Darixon Vuelto no continuó con el Saprissa de Costa Rica?

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El rostro de Darixon Vuelto es una de las novedades en el Real España luego de su paso por el Saprissa costarricense, club que no ejerció la opción de compra debido a su bajo rendimiento el torneo anteriores.

Darixon Vuelto disputó ocho juego en el torneo local y uno de la Liga de Campeones, pero en ninguno logró anotar. En total solamente vio acción en 411 minutos.

Su salida se dio a conocer luego que el Monstruo Morado terminara eliminado en las semifinales del campeonato costarricense y se confirmó su regreso a la Máquina.



¿Cuáles fueron los motivos? se le consultó al atacante de 24 años y contestó: “En lo personal iba bien, pero tuve una fuerte lesión de dos meses y eso me costó un poco, luego el técnico que me llevó no continuó y hubo cambio de técnico”.

La directiva costarricense decidió no darle continuidad al mundialista Sub-17 y Sub-20 hondureño, quien solamente estuvo seis meses en el fútbol de Costa Rica.

Héctor Vargas fue el técnico que le dio la oportunidad de debutar en primera división de Honduras en el Victoria y ahora se lo encuentra en Real España.

“Eso fue lo que me motivó a regresar, el profe Vargas ha sido fundamental desde el inicio de mi carrera y esperamos hacer las cosas de la mejor manera”, sostuvo el atacante de 25 años.



Vuelto tuvo un campeonato cabizbajo, pero con Real España se encontrará de entrada con la Liga Concacaf y la revancha de perder dos finales en la Liga Nacional de Honduras. “Queremos hacer dos grandes torneos, el profe Vargas nos motiva a seguir creciendo”

En la competencia interna el oriundo de Sambo Creek tendrá que pelear un puesto con Júnior Lacayo, Ramiro Rocca, Pedro Baez, Carlos Bernárdez, Marco Aceituno y Exon Arzú. “Será una competencia difícil, pero sana”, sentenció.



Darixon Vuelto arribó por primera vez al Real España para la temporada 2017/2018 luego de su oscuro paso por el Tenerife español.