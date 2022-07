Héctor Vargas está enfocado de lleno en Real Estelí: “Le duele un poco la velocidad”

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- En Real España hay mucha satisfacción y compromiso al volver a disputar la Liga Concacaf luego de cuatro años de ausencia, el último antecedente fue el amargo cruce con el Tauro panameño y el reciente será frente al Real Estelí nicaragüense.

La serie comienza el jueves 28 de julio en tierras pinoleras y el juego de vuelta una semana después en San Pedro Sula, es la ronda preliminar de la Liga Concacaf 2022.



El entrenador Héctor Vargas dejó claro que están trabajando de la mejor forma posible para la competencia oficial y ya tienen información valiosa del oponente de turno. Además siente mucho respeto.

Vargas pretende dar el primer zarpazo en el enfrentamiento de ida y sentenciar la serie en la vuelta, no desea complicaciones y ninguna sorpresa.

LA ENTREVISTA CON EL ENTRENADOR DEL REAL ESPAÑA

Sensaciones contra Real Estelí: “Quizá los antecedentes del Real España contra el Real Estelí no sean lo mejor, pero sabemos que cada torneo es diferente. En lo personal estoy con el cuarto equipo dirigiendo en Concacaf, tengo la experiencia de más de 30 partido en esta competencia y en los 180 minutos hay que estar pendiente de cada cosa”.



Información del rival. “Toda información sirve, con las plataformas uno se da cuenta de mucha información, antes había que preguntarle a alguien, era imposible hasta conseguir una formación. Me tocó una vez conseguir información de un equipo de Guayana, era complicada. Ellos deben tener mucha información de nosotros y nosotros de ellos, el cierre siempre es bueno y es en casa”.

La cancha sintética, sede del juego de ida: “Ya lo venimos trabajando, entrenamos en la Escuela Internacional Sampedrana y jugamos contra el Honduras Progreso hasta en la lluvia, igual trabajaremos la semana que viene en cancha sintética en San Pedro Sula. Sabemos que Estelí es un equipo dinámico, que se hace fuerte de local y que le duele un poco la velocidad”.

Real España favorito: “El tema está en la cantidad de participaciones y logros, una vez que comienza el partido los antecedentes se terminan. En la primer final que perdí ante Motagua, era la primera que perdía con ellos, eso pasa”.

La pretemporada: “Yo no quiero ser campeón de los amistosos, como lo he dicho, quiero que cometan la mayor cantidad de errores para corregirlos. Me pasó en Victoria al enfrentar a un equipo que luego fui, le decían el matador de los amistosos, empezó el campeonato y perdieron cinco partidos para luego echar al técnico. Me preparo para competir en el campeonato, los resultados de los amistosos no me interesan para nada, me interesan las variantes y cosas que tengo que corregir en mi equipo”.

En Nicaragua hay preocupación: “No sé si estarán preocupados, nosotros ocupados estamos, el torneo allá comenzó, están en una instancia linda, van a jugar de local, nosotros vamos a continuar con los amistosos para que la continuidad de ellos no nos perjudique. Trataremos de sacar un buen resultado de visita. No creo que nadie pueda dormir tranquilo cuando se tiene una competencia internacional”.

No descarta más fichajes: “Se está analizando, tengo un equipo bastante completo, si sumanos una variante más bienvenido sea, pero tengo un equipo bastante completo”.

El aniversario este 14 de julio: “Son equipos emblemáticos, me toca estar con Real España en un momento hermoso, son 93 años, esta vez me toca en el mejor equipo de la ciudad, vamos a festejarlo de la mejor manera”.



