Edrick Menjívar: "Están acostumbrados a una intensidad y no los pudimos sostener"

Tegucigalpa, Honduras.- Edrick Menjívar hace autocrítica tras la inesperada derrota que sufrió la Selección de Honduras (2-3) contra Surinam en la primera jornada de la Nations League de la Concacaf y reconoce los graves errores que cometieron durante el partido.

El equipo catracho se complicó de entrada en esta competición. Se vio sorprendido por un rival con más hambre que salió del estadio Nacional Chelato Uclés con los tres puntos y dejando a Honduras en un mar de dudas en el debut oficial del entrenador español José Francisco Molina.

"Cometimos muchos errores cuando no teníamos la pelota y sufrimos demasiado, recibimos tres goles en casa que es inaceptable", expresó con malestar el portero de la Bicolor en zona mixta después del encuentro. El próximo rival de la escuadra hondureña es Jamaica en Kingston y Menjívar dio las claves de lo que tiene que mejorar para sacar un buen resultado. "Un poco lo táctico, tener un poco más de paciencia cuando tenemos la pelota, un poco de intensidad y un poco más de seguridad cuando no la tenemos".

¿Qué cambió en el segundo tiempo para que el equipo se viniera abajo?, le preguntaron a Edrick. "Es algo que carecemos en el fútbol hondureño, un poco de intensidad los 90 minutos, a veces tenemos intensidad 45 minutos o 60 minutos y cuando tenes jugadores que juegan en ligas importantes como la mayoría de ellos que juegan en ligas de Holanda, están acostumbrados a una intensidad los 90 minutos y no los pudimos sostener", respondió. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse PALABRAS DEL CAPITÁN DE HONDURAS Denil Maldonado, capitán de la Selección de Honduras, dio la cara luego del amargo debut en la Nations League y pide seguir confiando en este nuevo proceso bajo el mando de José Francisco Molina.