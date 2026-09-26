Edrick Menjívar: "Están acostumbrados a una intensidad y no los pudimos sostener"

Tegucigalpa, Honduras.- Edrick Menjívar hace autocrítica tras la inesperada derrota que sufrió la Selección de Honduras (2-3) contra Surinam en la primera jornada de la Nations League de la Concacaf y reconoce los graves errores que cometieron durante el partido.
El equipo catracho se complicó de entrada en esta competición. Se vio sorprendido por un rival con más hambre que salió del estadio Nacional Chelato Uclés con los tres puntos y dejando a Honduras en un mar de dudas en el debut oficial del entrenador español José Francisco Molina.
"Cometimos muchos errores cuando no teníamos la pelota y sufrimos demasiado, recibimos tres goles en casa que es inaceptable", expresó con malestar el portero de la Bicolor en zona mixta después del encuentro.
El próximo rival de la escuadra hondureña es Jamaica en Kingston y Menjívar dio las claves de lo que tiene que mejorar para sacar un buen resultado. "Un poco lo táctico, tener un poco más de paciencia cuando tenemos la pelota, un poco de intensidad y un poco más de seguridad cuando no la tenemos".
¿Qué cambió en el segundo tiempo para que el equipo se viniera abajo?, le preguntaron a Edrick. "Es algo que carecemos en el fútbol hondureño, un poco de intensidad los 90 minutos, a veces tenemos intensidad 45 minutos o 60 minutos y cuando tenes jugadores que juegan en ligas importantes como la mayoría de ellos que juegan en ligas de Holanda, están acostumbrados a una intensidad los 90 minutos y no los pudimos sostener", respondió.
PALABRAS DEL CAPITÁN DE HONDURAS
Denil Maldonado, capitán de la Selección de Honduras, dio la cara luego del amargo debut en la Nations League y pide seguir confiando en este nuevo proceso bajo el mando de José Francisco Molina.
"Complicado porque al final se intentó por todos lados, ellos tuvieron tres ocasiones y las tres fueron gol, eso quiere decir que tenemos mejorar en muchos aspectos, tantos defensivos como ofensivos. Es de seguir trabajando, seguir creyendo en el proceso de que todo va a salir bien. Hacer un autoanálisis ahora para darle vuelta a la hoja y hacer las correcciones necesarias para el próximo partidos que se nos viene".
Honduras atraviesa una mala racha y el defensa asegura "que son cosas que pueden pasar en el fútbol, lo vemos en selecciones grandes como Italia que también está en proceso que juegan bien y al final no se le dan los resultados, nosotros estamos en eso que se intenta por todos los lugares, se juega bien, pero lastimosamente no se nos dan los resultados, hay que seguir trabajando para alcanzar los objetivos que queremos".
Maldonado sabe que de no ganar en Jamaica se complicaría más el futuro de la Bicolor en la Nations League. "Todavía no se ha jugado, hay que sacar un autoanálisis en este partido, obviamente tenemos que hacer un buen partido en Jamaica y primero Dios todo va a salir bien".