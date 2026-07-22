Honduras, en busca de un boleto al Mundial Sub-20 y los Juegos Olímpicos de 2028

Puebla, México.- Tras una exitosa gira por España, la Selección Sub-20 de Honduras se prepara para afrontar la Fase de Grupos del Premundial de Concacaf 2026, con cuatro cupos al Mundial de la categoría y uno a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en juego.

El torneo se disputará en México del 24 de julio al 09 de agosto del 2026, con tres grupos de cuatro selecciones en los que Honduras acabó sorteado en la Zona C junto a sus similares de Jamaica, Panamá y Canadá.