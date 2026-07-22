Honduras, en busca de un boleto al Mundial Sub-20 y los Juegos Olímpicos de 2028

Puebla, México.- Tras una exitosa gira por España, la Selección Sub-20 de Honduras se prepara para afrontar la Fase de Grupos del Premundial de Concacaf 2026, con cuatro cupos al Mundial de la categoría y uno a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en juego.
El torneo se disputará en México del 24 de julio al 09 de agosto del 2026, con tres grupos de cuatro selecciones en los que Honduras acabó sorteado en la Zona C junto a sus similares de Jamaica, Panamá y Canadá.
¿Cuál es el formato del Premundial 2026 de Concacaf?
Las seis selecciones que acaben en los primeros lugares de cada grupo, junto a las dos mejores terceras; avanzan a los Cuartos de Final del Premundial, pero llegar hasta esa instancia no te garantiza clasificar a ninguno de los dos torneos que están en juego.
Para que Honduras dispute el Mundial Sub-20, a desarrollarse el próximo año en Azerbaiyán y Uzbekistán, la bicolor debe alcanzar las semifinales del campeonato.
¿Y el boleto para los Juegos Olímpicos de 2028? La misión se antoja complicada, ya que solo el campeón del torneo acompañará a Estados Unidos (país sede) en el máximo torneo deportivo.
¿Honduras ha sido campeón de este torneo?
Curiosamente, la Selección de Honduras ocupa el segundo lugar de la tabla histórica por detrás de México, con dos trofeos (2000 y 2008, ambos contra Estados Unidos) y tres subcampeonatos (2012, 2015 y 2021 frente a México).
Calendario de Honduras Sub-20 en el Premundial 2026
- Honduras vs Jamaica el domingo 26 de julio en el Estadio Universitario de Puebla (7:00 p.m.)
- Honduras vs Canadá el miércoles 29 de julio en el Estadio Universitario de Puebla (7:00 p.m.)
- Honduras vs Panamá el sábado 01 de agosto en el Estadio Universitario de Puebla (7:00 p.m.)