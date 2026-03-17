Guardiola cuestiona arbitraje en derrota ante Real Madrid: "Penalti y roja es demasiado castigo"

Manchester, Inglaterra.- Pep Guardiola, técnico del Manchester City, admitió que la tarjeta roja y el penalti que le señalaron a Bernardo Silva fue "demasiado castigo" y que la reacción del portugués de sacar el balón con el brazo fue instintiva. "Es muy difícil si vas 4-0 abajo y estás jugando 10 contra 11, pero lo intentamos todo. Nos sirve para aprender, ojalá hubiera sido once contra once, pero quién sabe, quizás hubiéramos perdido 6-0", dijo Guardiola tras la derrota.

"Los primeros quince o veinte minutos fueron buenos, pero luego con diez contra once... Courtois fue el mejor del partido, así que eso te dice lo buenos que fuimos nosotros". Sobre la roja a Bernardo que condicionó el partido, Guardiola la calificó de instintiva. "Es un castigo demasiado grande un penalti y una roja".

El técnico de Sampedor habló de Álvaro Arbeloa y alabó al técnico español, que en sus primeras semanas en el Real Madrid ha eliminado a José Mourinho y a Guardiola de la Champions. "Me ha gustado. Su salida de hoy es muy buena. Me ha causado muy buena impresión y le auguro una larga carrera". Además, el español fue preguntado sobre si el Real Madrid ha sido el mayor desafío de su carrera en el City.