¿De qué murió Leonid Radvinsky y de cuánto era su fortuna?

Leonid Radvinsky, el propietario de una página de contenido para adultos, murió a sus 43 años, tras una difícil y prolongada enfermedad. La noticia fue confirmada por la propia a través de un mensaje. Pero, ¿de qué murió y de cuánto es su fortuna? A continuación los detalles.
De acuerdo con el informe, Radvinsky falleció luego de una extendida batalla contra el cáncer, causando conmoción en el mundo de la tecnología y de los negocios digitales.
Leonid, nacido en Ucrania y formado en economía en la Universidad Northwestern de Chicago, no era un novato en el mundo digital. Desde sus días como estudiante mostró su olfato para los negocios al fundar Cybertania, un sitio de referidos para portales de contenido adulto. Sin embargo, su salto definitivo a la cima de la lista Forbes ocurrió tras adquirir OnlyFans en 2018 de manos de la familia Stokely.
Bajo su dirección estratégica, la plataforma británica experimentó un crecimiento explosivo, potenciado especialmente por el confinamiento durante la pandemia de Covid-19.
Este impulso llevó a Radvinsky a consolidar una fortuna estimada en 4,700 millones de dólares al momento de su muerte, situándolo en el puesto 870 de los hombres más ricos del planeta, según los registros de la lista anual de multimillonarios de 2026.
El modelo de negocio que construyó Radvinsky resultó ser una mina de oro: la plataforma retiene el 20% de los pagos, mientras que el 80% restante va directamente a los creadores. Esta estructura permitió que el sitio pagara más de 25,000 millones de dólares a sus 4.6 millones de creadores activos desde su fundación, atrayendo no solo a modelos, sino también a estrellas del deporte y el espectáculo.
Las cifras que respaldan su patrimonio son contundentes y reflejan el éxito de su gestión. Solo en 2024, la plataforma en mención reportó ingresos por 1,400 millones de dólares y alcanzó una cifra récord de 377 millones de suscriptores. Ese mismo año, los usuarios gastaron la histórica suma de 7,200 millones de dólares dentro del sitio, consolidando a la empresa como un caso de éxito sin precedentes en el Reino Unido.
La riqueza de Radvinsky se materializó principalmente a través de un agresivo esquema de dividendos. Entre 2021 y inicios de 2025, el empresario se pagó a sí mismo unos 1,800 millones de dólares. Tan solo en el ejercicio de 2024, recibió un pago récord de 701 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los mayores beneficiarios de utilidades en la historia de las empresas privadas británicas.
Además de su joya de la corona, el magnate diversificó sus intereses a través de Leo.com, una firma de capital de riesgo con sede en Florida enfocada en empresas tecnológicas. Aunque en 2022 evaluó la posibilidad de sacar a la plataforma azul a la bolsa de valores y recientemente mantuvo charlas para vender una participación mayoritaria, estas operaciones no se concretaron antes de su deceso.
Desde el año 2024, las acciones de Leonid Radvinsky en la compañía pasaron a manos de un fideicomiso, asegurando la continuidad operativa de la plataforma. Aunque la empresa mencionó que el empresario apoyó diversos proyectos filantrópicos a nivel global, Radvinsky siempre prefirió mantener un perfil bajo, dejando que los números y el impacto de su plataforma hablaran por su visión emprendedora.