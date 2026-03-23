¿De qué murió Leonid Radvinsky y de cuánto era su fortuna?

Leonid, nacido en Ucrania y formado en economía en la Universidad Northwestern de Chicago, no era un novato en el mundo digital. Desde sus días como estudiante mostró su olfato para los negocios al fundar Cybertania, un sitio de referidos para portales de contenido adulto. Sin embargo, su salto definitivo a la cima de la lista Forbes ocurrió tras adquirir OnlyFans en 2018 de manos de la familia Stokely.