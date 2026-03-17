Vinícius Jr no olvidó y su burla de aficionados del City; Donnarumma no se lo perdonó

El Real Madrid volvió a derrotar al Manchester City y logró su boleto a cuartos de final de la Champions League.
La temporada pasada, los aficionados del Manchester City le dijeron a Vinicius Jr. que “dejara de llorar a lágrima viva”. Esta noche, él respondió marcando un gol e imitando lágrimas justo frente a ellos.
Erling Haaland no tuvo su mejor partido y Pep Guardiola lo terminó sacando.
Pep Guardiola no pudo lograr la remontada con su Manchester City ante el Real Madrid. También llamó mucho su vestimenta.
Momento de la mano de Bernardo Silva lo que significó penal para Real Madrid y expulsión para el jugador del Manchester City.
Vinícius Jr respondió con mucha altura luego de los ataques de la afición del Manchester City y los silenció.
Ruben Dias debió ser expulsado por entrada temeraria a Arda Güler. A la altura de la rodilla y sin mirar el balón.
Linda aficionada del Manchester City se ha hecho viral luego de ser captada llorando por derrota ante el Real Madrid.
Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, se marchó del partido de Liga de Campeones ante el City en Mánchester con una sobrecarga en el abductor derecho.
Pep Guardiola tomó más agua que otros días, no podía superar la derrota ante el Real Madrid.
Regresó el jugador francés Kylian Mbappé luego de estar fuera por lesión para el Real Madrid.
El brasileño Vinícius Jr fue nombrado el jugador del partido luego de los dos goles para el Real Madrid ante el Manchester City.
Vinicius no estaba en fuera de juego en la jugada previa al penalti del Real Madrid.
Gianluigi Donnarumma se fue encima de Vinícius cuando el brasileño celebrara gol mostrando su camisa a la afición del Manchester City, al final el tanto no contó.