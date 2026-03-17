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Vinícius Jr no olvidó y su burla de aficionados del City; Donnarumma no se lo perdonó

El Real Madrid volvió a derrotar al Manchester City y logró su boleto a cuartos de final de la Champions League.

  • Actualizado: 17 de marzo de 2026 a las 16:05
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El Real Madrid volvió a derrotar al Manchester City y logró su boleto a cuartos de final de la Champions League.
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La temporada pasada, los aficionados del Manchester City le dijeron a Vinicius Jr. que “dejara de llorar a lágrima viva”. Esta noche, él respondió marcando un gol e imitando lágrimas justo frente a ellos.
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Erling Haaland no tuvo su mejor partido y Pep Guardiola lo terminó sacando.
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Pep Guardiola no pudo lograr la remontada con su Manchester City ante el Real Madrid. También llamó mucho su vestimenta.
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Momento de la mano de Bernardo Silva lo que significó penal para Real Madrid y expulsión para el jugador del Manchester City.
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La temporada pasada, los aficionados del Manchester City le dijeron a Vinicius Jr. que “dejara de llorar a lágrima viva”. Esta noche, él respondió marcando un gol e imitando lágrimas justo frente a ellos.
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Vinícius Jr respondió con mucha altura luego de los ataques de la afición del Manchester City y los silenció.
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Ruben Dias debió ser expulsado por entrada temeraria a Arda Güler. A la altura de la rodilla y sin mirar el balón.
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Linda aficionada del Manchester City se ha hecho viral luego de ser captada llorando por derrota ante el Real Madrid.
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Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, se marchó del partido de Liga de Campeones ante el City en Mánchester con una sobrecarga en el abductor derecho.
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Pep Guardiola tomó más agua que otros días, no podía superar la derrota ante el Real Madrid.
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Regresó el jugador francés Kylian Mbappé luego de estar fuera por lesión para el Real Madrid.
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El brasileño Vinícius Jr fue nombrado el jugador del partido luego de los dos goles para el Real Madrid ante el Manchester City.
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Vinicius no estaba en fuera de juego en la jugada previa al penalti del Real Madrid.
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Gianluigi Donnarumma se fue encima de Vinícius cuando el brasileño celebrara gol mostrando su camisa a la afición del Manchester City, al final el tanto no contó.
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