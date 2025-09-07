Así fue el golazo de Brasil frente a Honduras en el amistoso de Tiktokers

Sao Paulo, Brasil.- ¡Qué pedazo de gol! Los tiktokers de Honduras y Brasil se enfrentaron en encuentro amistoso disputado en tierras brasileñas en un juego para la historia y en el que un bonito trofeo estaba como premio principal.

La Bicolor comandada por el "Loco de la Selva" inició con ritmo los primeros 20 minutos, pero luego se tambaleó tras un espectacular gol anotado por parte del conjunto local en el minuto 22'.

La diana brasileña llegó a través de Juninho Manella, quien recibió solo en los linderos del área catracha y mandó a colocar la esférica en el costado inferior derecho de la portería de La More.