Gerard Piqué confiesa que aún guarda el número de teléfono de Shakira

BARCELONA, ESPAÑA.- Gerard Piqué continúa viviendo momentos complicados luego de su retiro del fútbol y la separación con Shakira. Desde entonces la prensa lo asedia donde quiera que va y su cara aparece en todas las portadas de los diarios.

+ Regístrese y disfrute una nueva experiencia como lector

El exjugador del FC Barcelona confesó que tuvo que aislarse de todo durante unos días porque no soportaba la situación. Durante una entrevista con el Tiktoker británico, John Nellis, Piqué se sinceró: “Los últimos meses para mí han sido complicados, necesitaba desconectar y marcharme unos días de vacaciones”.

Sumado a esto, el catalán reveló que no vio el Mundial de Qatar 2022, y por ello no pudo felicitar a su excompañero, Lionel Messi. “No, sinceramente no. No he visto nada de deporte e incluso no vi ningún partido del Mundial, solo la final y no todo el partido”.