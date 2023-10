Génesis escala al segundo lugar de la Liga Nacional al vencer 1-0 a la UPNFM

El Primi quiso responder con algunos cambios ofensivos, pero no pudieron concretar lo poco que armaron en la zona de ataque y ante la desesperación se quedaron con 10 hombres en el Carlos Miranda Flores.

Somnoliento, así puede calificar el primer tiempo, entre Burritos y Lobos que se gestó con más lucha en la mitad de la cancha que hilvanando jugadas de peligrosidad.

La única clara que tuvieron los locales fue un disparo suave del jugador Sub-20 Javier Cruz que no incomodó a Denovan Torres y para UPNFM Erick Andino tuvo una al 15’ que se fue desviada y siete minutos más tarde el arquero Gerson Argueta le ahogó el grito de gol al sub inspector William Moncada. No hubo más y se fueron a descansar.