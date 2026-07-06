FIFA rechazó el recurso presentado por la Federación de Bélgica: Balogun jugará

Washington, Estados Unidos.- Después de tanta novela, Folarin Balogun si podrá jugar el partido de Estados Unidos contra Bélgica por los Octavos de Final del Mundial 2026, luego de la FIFA rechazara el recurso presentado por la federación del país europeo. La Comisión de Apelación de la FIFA dictaminó que el recurso de la Federación Belga de Fútbol es "inadmisible", despejando así el camino para que el delantero estadounidense pueda participar de este trascendental encuentro.

¿Qué dice el comunicado de la FIFA y su presidente, Gianni Infantino?

En respuesta al recurso presentado por Bélgica y respaldado por la UEFA, que catalogó este incidente como una perdida de credibilidad para la competición, la FIFA se limitó a decir: "La solicitud fue declarada inadmisible debido a que la RBFA (la federación belga) no es parte en el procedimiento y, por lo tanto, no tiene legitimación para apelar la decisión".

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habló al respecto con un comunicado de FIFA MEDIA en "X": "He visto las reacciones públicas a la decisión de la Comisión Disciplinaria Independiente de la FIFA sobre la suspensión de Folarin Balogun y quiero reafirmar un principio fundamental: los órganos jurisdiccionales de la FIFA son independientes".

"Actúan de forma autónoma, aplican el Código Disciplinario de la FIFA y toman decisiones basadas en la normativa y los hechos concretos. Su independencia es esencial para la credibilidad e integridad del fútbol y debe respetarse siempre". "Leo las decisiones de la Comisión Disciplinaria de la FIFA tan pronto como se publican. A veces me sorprenden; en ocasiones estoy de acuerdo y otras no. Sin embargo, siempre las respeto, así como la autonomía de los órganos que las toman. El respeto a las instituciones independientes y al Estado de derecho protege la integridad de nuestras competiciones y la credibilidad de la FIFA".



Y en lo que respecta a su llamada con Donald Trump, que levantó sospechas sobre una posible incidencia del gobierno, dijo: "Sí, hablo regularmente con el presidente de Estados Unidos sobre temas del Mundial y, en este caso, recibí una llamada del presidente Donald Trump, como las que recibo de otros jefes de Estado, funcionarios, personas del fútbol y empresarios".