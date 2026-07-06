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Se suman Carlos Queiroz y "Vasco" Aguirre: los 10 técnicos caídos durante el Mundial 2026

Tras los últimos partidos jugados, Queiroz y Aguirre se suman a la lista de entrenadores “caídos” durante la disputa del Mundial 2026. ¿Quiénes son los demás?

  • Actualizado: 06 de julio de 2026 a las 07:28
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Dos ilustres del fútbol internacional, el portugués Carlos Queiroz, al frente de Ghana, y el mexicano Javier Aguirre, como técnico de la selección de su país, elevan a diez el número de entrenadores 'caídos' durante la disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

 Foto: EFE
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Queiroz fue contratado en abril pasado con un acuerdo de corta duración vinculado a la participación de Ghana en el Mundial y, aunque la Federación Ghanesa de Fútbol aseguró que no ha recibido aún una renuncia formal del técnico, su mensaje no deja lugar a dudas.

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En el caso del 'Vasco' Aguirre, su cargo al frente del 'Tri' estaba supeditado a la participación de México en el Mundial del que era coorganizador junto a Estados Unidos y Canadá, ya que la Federación Mexicana había anunciado al exfutbolista del Barcelona Rafa Márquez, como el técnico para el proceso rumbo al Mundial 2030.

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En su conferencia de prensa tras la derrota ante Inglaterra en octavos de final (2-3), este domingo, Aguirre, exentrenador del Atlético de Madrid, Osasuna y Mallorca, ratificó el fin de su ciclo como seleccionador de México y deseó éxitos a Márquez, su actual ayudante.

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La relación de entrenadores 'caídos' la abrió el francotunecino Sabri Lamouchi, relegado del cargo nada más comenzar el Mundial, después de perder por 5-1 contra Suecia, el 15 de junio.

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La lista de entrenadores que no continúan al frente de sus selecciones es la siguiente: Sabri Lamouchi (Túnez)

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Steve Clarke (Escocia).

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El checo Miroslav Koubek, el escocés Steve Clarke, el surcoreano Hong Myung-bo y el argentino Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, renunciaron después de que sus selecciones no pasasen de la fase de grupos.

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Hong Myung-bo (Corea del Sur).

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Marcelo Bielsa (Uruguay).

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El argentino Sebastián Beccacece, técnico de Ecuador, el neerlandés Ronald Koeman y el alemán Julian Nagelsmann lo hicieron por no superar los dieciseisavos de final.

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Ronald Koeman (Países Bajos)

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y finalmente, Julian Nagelsmann (Alemania)

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