Se suman Carlos Queiroz y "Vasco" Aguirre: los 10 técnicos caídos durante el Mundial 2026

En el caso del 'Vasco' Aguirre, su cargo al frente del 'Tri' estaba supeditado a la participación de México en el Mundial del que era coorganizador junto a Estados Unidos y Canadá, ya que la Federación Mexicana había anunciado al exfutbolista del Barcelona Rafa Márquez, como el técnico para el proceso rumbo al Mundial 2030.