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Jugador de Inglaterra será operado tras accidentarse festejando la derrota de México

La caída sin control del jugador del Brentford causó alarma entre los asistentes del entrenador Thomas Tuchel

  • Actualizado: 06 de julio de 2026 a las 08:34
Jugador de Inglaterra será operado tras accidentarse festejando la derrota de México

El jugador se pierde lo que resta del Mundial 2026.

Foto: Cortesía.

Ciudad de México, México.- El centrocampista Jordan Henderson sufrió este domingo una aparatosa caída cuando intentaba saltar una valla publicitaria durante el festejo de los jugadores de la selección inglesa con los hinchas por la clasificación a los cuartos de final del Mundial en Ciudad de México.

La caída sin control del jugador del Brentford causó alarma entre los asistentes del entrenador Thomas Tuchel.

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Finalizado el durísimo partido que Los Tres Leones ganaron con diez jugadores a México por 2-3 en el estadio Azteca, los jugadores fueron a un sector de estadio en cuya tribuna estaban concentrados los hinchas ingleses.

Mientras los jugadores gritaban arengas, saltaban y bailaban, el exjugador del Liverpool perdió el equilibrio cuando buscaba superar una anuncio y ante el impacto quedó la sensación de que se hubiera lesionado.

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Minutos antes, tras el pitido final, el jugador de 36 años había manifestado a periodistas que el clima tenso del apartido "no se compara con nada" de lo que había jugado antes.

"La energía del Azteca es brutal y México nos llevó al límite, pero vinimos sin excusas y logramos un triunfo histórico", expresó.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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