Jugador de Inglaterra será operado tras accidentarse festejando la derrota de México

Ciudad de México, México.- El centrocampista Jordan Henderson sufrió este domingo una aparatosa caída cuando intentaba saltar una valla publicitaria durante el festejo de los jugadores de la selección inglesa con los hinchas por la clasificación a los cuartos de final del Mundial en Ciudad de México. La caída sin control del jugador del Brentford causó alarma entre los asistentes del entrenador Thomas Tuchel.

Finalizado el durísimo partido que Los Tres Leones ganaron con diez jugadores a México por 2-3 en el estadio Azteca, los jugadores fueron a un sector de estadio en cuya tribuna estaban concentrados los hinchas ingleses. Mientras los jugadores gritaban arengas, saltaban y bailaban, el exjugador del Liverpool perdió el equilibrio cuando buscaba superar una anuncio y ante el impacto quedó la sensación de que se hubiera lesionado.