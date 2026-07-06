VIDEO: El abrazo de Vinícius a Haaland que se hizo viral tras quedar eliminados del Mundial 2026

East Rutherford, Estados Unidos.-.- La eliminación de Brasil en el Mundial de fútbol a manos de Noruega gracias a los dos goles de su delantero Erling Haaland dejó una imagen destacada: el abrazo que el extremo de la 'Canarinha' Vinícius Jr. dio al futbolista del Manchester City como gesto de deportividad.

Fue durante la comparecencia de Haaland ante los medios en la zona mixta del MetLife Stadium de Nueva Jersey tras su sobresaliente actuación cuando Vinícius se acercó a él para tenderle la mano y dar un abrazo al que se ha convertido en una de las estrellas del campeonato.

El noruego interrumpió su declaración ante la prensa para agradecer el gesto del delantero del Real Madrid.