La Federación de Brasil ratifica a Ancelotti como su DT hasta el Mundial 2030

Nueva York, Estados Unidos.- Tras la eliminación de Brasil ante Noruega en los Octavos de Final del Mundial 2026, instancia en la que no perdían un partido desde Italia 1990, la Federación de Fútbol Brasileña, por medio de su coordinador general, Rodrigo Caetano, ratificó a Carlo Ancelotti hasta la Copa del Mundo de 2030.
“Es nuestro entrenador y lo será durante todo este ciclo”, afirmó Caetano, descartando cualquier posibilidad de un cambio en el banquillo brasileño.
Además, reconoció el duro golpe que significa la eliminación, pero defendió la necesidad de mantener un proyecto a largo plazo: “Una de las principales razones por las que fracasamos en este Mundial fue no contar con una dirección adecuada y estable a largo plazo. No podemos volver a cometer el mismo error”, señaló el dirigente, respaldando la continuidad del estratega italiano.
"Ahora nos corresponde enfatizar la necesidad de un ciclo que se desarrolle con normalidad, con un poco más de tranquilidad; continuar nuestro trabajo con el entrenador de cara al Mundial de 2030, realizando los ajustes necesarios".
"Ojalá tengamos al menos un mínimo de tranquilidad para seguir adelante y prepararnos para el próximo Mundial", sentenció Caetano, en una clara referencia a la prensa local, que se fueron con todo sobre Ancelotti y el manejo del vestuario, específicamente con los nombres de Neymar y Endrick.
¿Cuál es el sentir de Brasil tras quedar eliminado del Mundial 2026?
La Federación Brasileña de Fútbol escribió en su cuenta de "X" el siguiente mensaje: "La historia de la selección brasileña es una historia de grandes logros, pero también de momentos que fortalecen nuestro camino. Hoy nos despedimos del Mundial, con la certeza de que volveremos aún más fuertes. Gracias, afición brasileña".
Por su parte, Marquinhos, capitán de Brasil, pidió disculpas tras el partido, pero instó a los aficionados a seguir apoyando la selección nacional en su búsqueda de lograr "grandes cosas" en el futuro.
Últimas cinco eliminaciones mundialistas de Brasil
- Brasil 1-2 Noruega / Octavos de Final (Mundial 2026)
- Brasil 1-1 Croacia, victoria croata en la tanda de penales por 4-2 / Cuartos de Final (Mundial 2022)
- Brasil 1-2 Bélgica / Cuartos de Final (Mundial 2018)
- Brasil 1-7 Alemania / Semifinales (Mundial 2014)
- Brasil 1-2 Países Bajos / Cuartos de Final (Mundial 2010)