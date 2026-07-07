La Federación de Brasil ratifica a Ancelotti como su DT hasta el Mundial 2030

Nueva York, Estados Unidos.- Tras la eliminación de Brasil ante Noruega en los Octavos de Final del Mundial 2026, instancia en la que no perdían un partido desde Italia 1990, la Federación de Fútbol Brasileña, por medio de su coordinador general, Rodrigo Caetano, ratificó a Carlo Ancelotti hasta la Copa del Mundo de 2030.

“Es nuestro entrenador y lo será durante todo este ciclo”, afirmó Caetano, descartando cualquier posibilidad de un cambio en el banquillo brasileño.

Además, reconoció el duro golpe que significa la eliminación, pero defendió la necesidad de mantener un proyecto a largo plazo: “Una de las principales razones por las que fracasamos en este Mundial fue no contar con una dirección adecuada y estable a largo plazo. No podemos volver a cometer el mismo error”, señaló el dirigente, respaldando la continuidad del estratega italiano.