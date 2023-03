Familia de Messi se pronuncia ante rumor de oferta de $ 600 millones de Arabia Saudita

Tras nuevamente no poder superar los octavos de final y con un contrato por culminar en junio de 2023, el nombre del astro argentino ha dado mucho de qué hablar en Francia y en diferentes países del mundo.

Y es que desde París distintas versiones apuntan que Messi no va a extender el contrato que culmina el 30 de junio y desde ya se maneja un cambio de aires.

Fue el propio Jorge Messi, padre y representante del 30 del PSG, quien salió al paso de las especulaciones posteando un mensaje en sus redes sociales.

“¡Peligro, fake news!”, posteó en sus stories de Instagram acompañando el mensaje de tres noticias que tienen a su hijo como el principal protagonista.

“¿Hasta cuándo van a seguir mintiendo? ¿Dónde están las pruebas? Ahh, ¡que es todo falso, OK!. Por muchos -introduce dos emoticonos de alerta- que pongan no se crean nada... No vamos a tolerar más inventos para ganar seguidores”, concluyó Jorge Messi en sus redes sociales.