Héctor Castellón: “Ya quiero ser campeón otra vez, vamos a ver hasta dónde alcanza lo que estamos haciendo”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El fútbol se ha caracterizado por ser un deporte de muchos altos y bajos, en donde en algún momento se puede estar en la cima y de repente tocar fondo de manera abrupta, aunque como en cualquier disciplina deportiva da las oportunidades de resurgir como un “Ave Fénix”. + Regístrese y disfrute una nueva experiencia como lector Quizás ese es el caso de Héctor Castellón, quien por más increíble que parezca es el único entrenador hondureño que puede presumir haber sido campeón de la Liga Nacional en los últimos 14 disputados.

Su memoria aún guarda con una gran sonrisa esos gratos recuerdos de la noche del 19 de diciembre de 2015, cuando estando sentado en el banquillo del “cuasi novato” Honduras Progreso logró lo impensado; ser monarca del fútbol hondureño. Más de siete años han pasado de aquel sublime momento y tras un importante recorrido por diferentes clubes del balompié catracho hoy es el encargado de guiar el camino de los Lobos UPNFM, donde se ha mostrado a gusto desde que tomó el cargo en 2022 y además anhela volver a festejar un campeonato. Ingeniero industrial de profesión, pero amante de la táctica en la pizarra con mucha pasión, Castellón se ha encargado de compartir sus conocimientos y garantizar que sus pupilos ejecuten casi a la perfección sus órdenes en la cancha, lo cual ha llevado a la Manada a estar en la lucha por los primeros puestos de la tabla.

Tras un primer torneo en donde coqueteaba con el descenso, el destino y las coincidencias han llevado a que “sus Lobitos” estén escribiendo una “historia de Cenicienta” similar a la vivida con aquel irrepetible -hasta la fecha- Honduras Progreso de 2015. Luego de finalizar una práctica matutina con su inconfundible sonrisa que llena de optimismo a sus dirigidos y a todos los presentes en el entrenamiento, el profe Castellón atendió a EL HERALDO para revelar con mucha convicción cuáles son las claves detrás del gran momento que vive la escuadra universitaria.

La plática con Héctor Castellón

¿Cómo se siente con el actual momento que vive su equipo?

Estamos bien, creo que hemos hecho un torneo serio, el equipo ha ido encontrando una regularidad, sobre todo eso le ha permitido estar compitiendo. Ha tenido unos tropezones, más por culpa mía que por culpa de los muchachos, pero en general el equipo ha encontrado una regularidad y eso lo mantiene compitiendo en los primeros lugares. Después de cómo se dio el Apertura, ¿pensó que lograrían lo que están viviendo en el Clausura? Sabíamos que íbamos a mejorar, porque en el torneo pasado, en la segunda vuelta, tuvimos una mejora bastante buena, aunque siento que no con la consistencia que el equipo ha tenido en este torneo. Hoy el equipo ha tenido más variantes, encuentra más soluciones para resolver situaciones y eso le ha permitido ser un equipo más sólido, entonces no se nos olvida esa primera vuelta a nosotros, pero hoy estamos en otra situación, pensando en una clasificación y de ahí competir para ver hasta dónde podemos llegar.

¿Cuál era su objetivo al iniciar el torneo? Lo primero era alejarnos de los involucrados en el descenso, salir lo más rápido posible de la situación del descenso, porque era una situación compleja para la directiva, para los jugadores... Nosotros estamos más acostumbrados a estar más en esas situaciones, pero preparamos al equipo para ello, para salir lo más rápido posible del descenso y luego buscar otros objetivos, que son los que estamos buscando, clasificar a la liguilla. ¿Para qué está este grupo?

Con la consistencia que ha mostrado este equipo por ahí estamos buscando el segundo lugar, es uno de los objetivos que tenemos, mientras haya matemáticamente posibilidades de pelear los dos primeros lugares lo vamos a intentar. Va a ser complicado, vienen seis partidos bravos, porque hay equipos que nos quieren ganar también y nos van a jugar con todo, entonces no va a ser fácil, pero lo vamos a intentar. ¿Cómo ve esa competencia con Olancho FC? Es un equipo al que no le hemos podido ganar, solo en los partidos amistosos y tenemos esa espinita de que teniendo el equipo que tenemos sabemos que le podemos competir. Tenemos una oportunidad en nuestra cancha para poder ver si le sacamos los tres puntos.

¿Cambió algo en la confianza haber debutado ganándole a Motagua? Sobre todo el grupo encontró solidez en el juego y esa solidez se vino mostrando en la pretemporada y luego se reconfirmó en el partido contra Motagua y eso le fue dando confianza a grado de que hemos mantenido una regularidad, pero sí, fue muy importante ese triunfo. ¿La confianza ha sido clave para que sean uno de los equipos más competitivos en este torneo? Así es, la confianza, todo lo que el grupo tiene le ha permitido al equipo ser más competitivo. ¿El momento que vive con Lobos le trae recuerdos de sus etapas en Real Sociedad y Honduras Progreso? Sí, tiene facetas parecidas, inclusive los accidentes que hemos tenido en resultados, porque la verdad los partidos que hemos perdido más han sido por mí, por decisiones, que yo he tomado que no han sido las correctas y eso me ha permitido este ir encontrando la solución para que no vuelva a pasar estos partidos que vienen son complejos, son seis partidos que van a estar muy complicados y espero equivocarme lo menos posible para que el equipo siga sumando la mayor cantidad de puntos posibles.

Desde su experiencia, ¿cómo es competirle a los equipos denominados grandes? Bueno hombre, me he encontrado con un grupo de muchachos ansiosos y ganosos de competir, ellos son competidores por naturaleza, la institución genera eso dentro de su organización y eso nos ha ayudado mucho. Con la experiencia vivida con los otros equipos también hemos manejado de acuerdo a esas experiencias y eso nos permite que las vivencias sean positivas para este equipo. Teniendo menos recursos que los grandes, ¿cómo se les planta cara? Cuando no encuentras o no tienes los recursos que tienen los equipos denominados grandes encuentras en un grupo la parte táctica, no que es donde sacas ventaja y ahí es donde nosotros hemos podido sacar ventaja. ¿Son disciplinados tácticamente sus equipos? ¡Mucho, mucho! Yo soy un amante de la táctica, cada partido es diferente, lo vivo diferente, lo planteo diferente y eso es lo que ha llevado a mis equipos a los lugares, en algunos me ha ido bien en otros no también. Bueno, hoy estamos viviendo un momento diferente con la UPN y esperamos que este sea para mucho en este campeonato ¿Cómo se logra ese engranaje casi perfecto? Tenemos una buena comunión con los jugadores, hay mucha confianza cuando uno ya lo van conociendo cuando uno tiene cara de piedra (entre risas), pero en los jugadores ven que es alguien accesible se va haciendo una buena comunión y eso es lo que hemos hecho con este equipo. Eso nos ha ayudado muchísimo.

¿Cómo valora esta experiencia con los Lobos? Muy bonita, muy bonita porque he encontrado nuevos amigos, me he encontrado con directivos muy pensantes que piensan diferente, son más de razonar de otra forma el juego, el manejo de una organización como como Lobos y eso nos ha permitido hacer un trabajo más consistente y que nos lleve a nuevos resultados. Ojalá lo podamos culminar con un buen premio. ¿Es su mejor momento desde que fue campeón con Honduras Progreso? Siempre hay buenos y malos momentos. Este es uno de los buenos por los resultados, pero también a veces tenés buenos momentos, aunque no tengas buenos resultados. ¿Cómo es el día a día con este grupo? ¡Bonito! (comienza diciendo con una gran sonrisa), porque quiere venir uno a entrenar para estarse riendo con todo estos diablos, son espectaculares (no aguantó la risa al recordar las vivencias). Tenemos un buen grupo, nos reímos mucho y sobre todo hay mucha diversión. ¿Quién es el que más risas saca dentro del grupo? Ese loco de Denovan, ¡está loco! Están locos todos esos, están locos, pero hay buena camaradería. (Comentó entre risas). ¿Quién es el que pone orden dentro de la cancha? Johnny Leverón es un buen líder, Oliver Morazán, Celio Valladares, ellos son los líderes positivos que tiene este grupo que a la hora de jugar son los que guían a los demás dentro del campo y a la hora de bromear yo soy el primer el primero que pone el desorden, pero ellos están locos todos. ¿Cómo son esos momentos previo a un partido o entrenamiento? Primero nos reímos de puras tonteras e inclusive a la hora de los partidos tratamos de bajar el estrés, es un buen grupo. Tenemos un buen grupo. ¿Le ha ayudado conformar grupos unidos? La comunión siempre va a ser importante, que no haya mucha separación entre el entrenador y el grupo y el equipo, eso es importante. A veces el entrenador se separa mucho del grupo porque cree que esa es la autoridad del liderazgo, el liderazgo se muestra de otra forma. Advertencia a Olimpia y Olancho FC ¡No, bien! Los Lobitos están con todo, a estos Lobitos los veo bien, los veo contentos, los directivos están contentos, es un equipo que no genera problemas, pero es un buen muy bueno para competir. Entonces los veo bien y si se descuida Olimpia y Olancho les andamos bajando de ahí y nos metemos por ahí en los primeros lugares.