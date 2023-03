¿Volverá a jugar la Selección de Honduras en Tegucigalpa con la remodelación del Estadio Nacional?

Asimismo, el propio Moncada dijo que ya tenían adjudicadas 18 mil butacas como parte de una donación del gobierno de Taiwán, sin embargo, no se atrevió a dar más detalles al mencionar que esto dependía también de la Cancillería de la República. A su vez, el titular de Condepor dijo que de no prosperar el donativo taiwanés tienen en mente un “plan B”.

El Estadio Nacional es la casa histórica de Olimpia y Motagua, los clubes hondureños de mayor constancia en torneos de la Concacaf, sin embargo, ambos equipos capitalinos en más de alguna ocasión han tenido que abandonar su sede debido a las precarias condiciones en que se ha encontrado.

Además, cuando han podido disputar sus partidos como local en el Chelato Uclés, los encargados de la instalación deportiva han tenido que lidiar con las exigencias que tiene estipuladas la Concacaf, las cuales han complicado la organización de duelos internacionales.

“Nos visitan de Concacaf y ellos tienen un reglamento, tienen un estándar de qué tienen que tener las canchas y yo como encargado me ponía “pelito” porque me decían “esto no sirve”, “es un potrero” y entonces uno tiene que ahí hacerle espera el país. Hay que humillárseles para que los eventos se realicen y no afecten a los equipos locales y a Condepor”, contó el gerente del estadio, Roberto Rodríguez.

Con las mejoras en marcha, el propio comisionado Mario Moncada destacó que la nueva cancha contará con las medidas estipuladas tanto por FIFA como Concacaf, reiterando que la capital de Honduras tendrá un complejo deportivo “entre los mejores de Centroamérica”, con una cancha “similar a las vistas durante el Mundial de Qatar 2022”.