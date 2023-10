Faitelson dice que ya no se habla con José Ramón: “Por fin pude zafarme de lo c****n que es”

Faitelson ya no se habla con José Ramón

“Le estoy eternamente agradecido, es mi maestro, pero decidí tomar un camino diferente, con todo lo que implica, yo me lo tengo que tragar completito porque hay videos donde yo decía que jamás trabajaría en Televisa”, continuó.

A pesar de lo ocurrido, Faitelson expreso el profundo aprecio y agradecimiento que le tiene a Joserra, pues no lo mira como un simple periodista más.

“No hay comunicación con José Ramón, sí hay indirectas en redes sociales. Se van a decir muchas cosas, y lamentablemente las podría decir José Ramón; él tiene mala influencia a su alrededor y está en una etapa que es fácil convencerle de algo que no es una realidad”, explicó Faitelson.

“En esta etapa de mi vida pude por fin separarme de la sombra de José Ramón. Voy a tratar de no trabajar bajo su hostigamiento, logré zafarme de lo cabrón que es José Ramón”, dijó el ex periodista de ESPN.

“A mí realmente me convenció este proyecto de Televisa en cuanto deportes, porque hay un cambio... ¿Ustedes creen que Televisa va a invertir en mí para cambiarme? Al contrario, yo seguiré siendo el mismo. Esta empresa tiene grandes especialistas.”

Además, aseguro que su decisión de ir a Televisa no fue un “porque sí” sino que, hay un motivo que lo movió a estar ahí y dice que no cambiara su forma de ser.

“Todos los cambios son complicados en la vida, yo voy a afrontar este con el riesgo de que no me salga bien o con el riesgo de que me salga bien”, Cerró Faitelson.