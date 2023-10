Jugador paraguayo reacciona a supuesto escupitajo a Messi: “Nunca haría algo parecido”

Una vez concluido el partido, Messi fue consultado sobre el incidente y soltó una tajante respuesta.

El ‘10’ trató de restarle importancia y mencionó que no se percató de la acción de Sanabria, pero a la vez soltó un dardo contra el guaraní.

“La verdad que no lo vi. Me dijeron en el vestuario que uno de ellos me había escupido. No sé ni quién es el chico este. Tampoco quiero dar importancia porque va a salir a hablar en todos lados y es peor. Se va a hacer conocido, así que mejor dejarlo ahí”, dijo Messi más tranquilo en zona mixta.