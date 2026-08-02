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Estrella Roja vs Olancho FC EN VIVO: Hora y dónde ver partido de Liga Nacional

Óscar Isaula se estrena como director técnico en la Liga Nacional; Wilson Molina, técnico del Olancho FC, buscará conseguir su primera victoria en el máxico circuito

  • Actualizado: 02 de agosto de 2026 a las 16:44
Estrella Roja vs Olancho FC EN VIVO: Hora y dónde ver partido de Liga Nacional

Imágenes del desarrollo del partido.

Foto: Cortesía.

Danlí, Honduras.- El torneo de la Liga Nacional está teniendo este domingo un duelo con sabor a historia. El recién ascendido Estrella Roja está haciendo su debut en la máxima categoría del fútbol hondureño ante Olancho FC.

El partido se está jugando en el Estadio Marcelo Tinoco de Danlí, correspondiente a la primera jornada del Torneo Apertura 2026.

Alineaciones confirmadas

ESTRELLA ROJA: 1. Víctor Moreira, 2. Leonardo Juárez, 6. Reinieri Mayorquín, 7. Esteban Duarte, 8. Jared Velásquez, 13. Óscar Rosales, 15. Joseph Padilla, 18. Nahuel Luna, 23. Edilson Gómez, 30. Cristian Cálix y 69. Jimmy López.

OLANCHO FC: 2. Óscar Almendárez, 6. Ángel Velázquez, 7. Diego Rodríguez, 8. Henry Gómez, 13. Cristian Viery, 17. Moisés Antúnez, 23. Juan Ángel Delgado, 26. Geisson Perea, 29. Gerson Argueta, 30. Marlon Ramírez y 33. Nelson Muñoz.

Datos del partido

Hora: 5:30 PM.

Estadio: Marcelo Tinoco de Danlí.

Transmite: Deportes TVC.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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