Estrella Roja vs Olancho FC EN VIVO: Hora y dónde ver partido de Liga Nacional

Danlí, Honduras.- El torneo de la Liga Nacional está teniendo este domingo un duelo con sabor a historia. El recién ascendido Estrella Roja está haciendo su debut en la máxima categoría del fútbol hondureño ante Olancho FC.
El partido se está jugando en el Estadio Marcelo Tinoco de Danlí, correspondiente a la primera jornada del Torneo Apertura 2026.
Alineaciones confirmadas
ESTRELLA ROJA: 1. Víctor Moreira, 2. Leonardo Juárez, 6. Reinieri Mayorquín, 7. Esteban Duarte, 8. Jared Velásquez, 13. Óscar Rosales, 15. Joseph Padilla, 18. Nahuel Luna, 23. Edilson Gómez, 30. Cristian Cálix y 69. Jimmy López.
OLANCHO FC: 2. Óscar Almendárez, 6. Ángel Velázquez, 7. Diego Rodríguez, 8. Henry Gómez, 13. Cristian Viery, 17. Moisés Antúnez, 23. Juan Ángel Delgado, 26. Geisson Perea, 29. Gerson Argueta, 30. Marlon Ramírez y 33. Nelson Muñoz.
Datos del partido
Hora: 5:30 PM.
Estadio: Marcelo Tinoco de Danlí.
Transmite: Deportes TVC.