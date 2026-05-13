Estados Unidos ahora va por Keyvan Figueroa al convocarlo a gira por Europa

San Pedro Sula, Honduras.- Estados Unidos sigue empeñado con los hermanos Figueroa, primero con Keyrol, quien fue citado a varias concentraciones y hasta al mundial Sub-17 en Indonesia 2023. Ahora la mira de los norteamericanos está sobre Keyvan, el hijo menor del excapitán de la Bicolor Nacional. El espigado defensor del Burnley Sub-18 fue llamado por el equipo de las barras y las estrellas para una gira amistosa por Varazdin, Croacia, del 14 al 24 de mayo. Los encuentros serán ante Corea del Sur, Suiza y Portugal.

Son 22 futbolistas los que aparecieron en esa lista donde la prioridad es darle seguimiento a los jóvenes talentos que están por integrar el cambio generacional para las competencias Sub-17. Keyvan tiene mucho potencial por las características que posee y su crecimiento futbolístico está marchando con buen ritmo. En octubre fue anunciado para las filiales del Burnley FC y semanas después tuvo su debut.