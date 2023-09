Escándalo en la Premier League: DJ brasileña denuncia haber sido amenazada de muerte por figura del Manchester United

MANCHESTER, INGLATERRA.- En medio de un arranque de temporada que no ha sido muy positivo, los problemas parecen no tener fin en el Manchester United, pues una de sus figuras está envuelta en un sensible caso de violencia género. Se trata del brasiñeño Antony, quien es acusado por la DJ e influencer Gabriela Cavallin, quien en una entrevista al medio UOL sacó a la luz pruebas que han obligado a la policía emprender trabajos de investigación contra el crack del United.

La investigación que encabeza la Policía Civil de Sao Paulo podría llegar a una etapa que afectaría la carrera del futbolista, hasta el punto que tanto el Manchester United como la Selección de Brasil no podrían alinearlo.

El citado portal brasileño muestra fotos, videos, conversaciones y declaraciones de testigos que destacan amenazas, intimidaciones y agresiones físicas por parte del jugador contra la DJ. Cavallin señaló que la primera agresión por parte de Antony ocurrió el 1 de junio de 2022 cuando el extremo aún vivía en Ámsterdam, Países Bajos. En ese entonces Gabriela estaba embarazada de tres meses y la pareja estaba en plena separación.

En sus declaraciones Cavallin reveló que el jugador la llevó a su auto y fue ahí donde la agredió repetidamente e incluso amenazó con tirarla del vehículo a gran velocidad. Otro de los incidentes violentos del futbolista del Manchester United contra su expareja fue cuando Antony intentó golpear a Gabriela con un vaso en la cara. “Antony cerró la puerta de la casa y no me dejaba salir, y yo tenía el dedo abierto, todo lastimado. Rompió mis cosas, me quitó el pasaporte. Su madre y su padrastro incluso lo atraparon dentro de la cancha de fútbol, tenía una cancha de fútbol dentro de su sala de estar, rodeada por una valla. Él estaba molesto, tratando de salir de la cancha de cualquier manera, tirándome una pelota de fútbol, arrojándome un celular. Dijo que me iba a matar, que se iba a suicidar”, contó la DJ.

“Dijo que si no me quedaba con él, no me quedaría con nadie, que estaba embarazada de su hijo. O me quedaba con él, o él, nuestro hijo y yo moriríamos. Le dije que me estaba asustando, haciendo que mi corazón se acelerara. Estaba temblando de miedo”, agregó. Mientras las investigaciones siguen en curso, Antony ahora no es solo foco de polémica por su rendimiento con los Red Devils, pues el caso de violencia de género ha causado mucha indignación en Brasil e Inglaterra. El caso de Antony ha vuelto a sacudir a un Manchester United que en el pasado reciente tuvo que lidiar con el polémico caso de Mason Greenwood, quien tuvo que ser apartado del plantel por las denuncias de violencia de género que pesaban en su contra.

Regístrese para seguir disfrutando del mejor contenido periodístico