EN VIVO Guatemala vs Panamá: Minuto a minuto hoy por las eliminatorias de Concacaf

Ciudad de Guatemala, Guatemala.- La Selección de Guatemala que dirige el mexicano Luis Fernando Tena perdió 3-2 vs Panamá en el estadio El Trébol, casa del Club Municipal.
Los chapines soñaban con llegar a su primera Copa del Mundo y dijeron adiós a toda posibilidad con la derrota.
De su lado, los canaleros pelearán ahora el boleto directo con Surinam, combinados que llegaron a 9 puntos.
Minuto a minuto del Guatemala vs Panamá
FINALIZA EL JUEGO
Minuto 93: Panamá derrota 3-2 a Guatemala y llega a 9 puntos al igual de Surinam, de paso eliminan a los chapines. En la última fecha Guatemala recibirá a Surinam y Panamá enfrentará de local a El Salvador.
¡GOOOOOOOOOOOOOOL DE PANAMÁ!
Minuto 79: José Fajardo marca el 3-2 y manda a callar a los chapines en El Trébol.
¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DE GUATEMALA!
Minuto 73: ¡Gol de Guate! Revisan la posición en el VAR y validan el gol chapín que ahora se pone 2-2.
¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DE GUATEMALA!
Minuto 69: ¡Gol de Arquímides Ordoñez! El volante descuenta y ahora el partido está 1-2 para los panameños.
Amarilla en Panamá
Minuto 58: Cartulina amarilla para Aníbal Godoy y segundos después un cabezazo de Arquímides Ordoñez que va a las manos del arquero panameño.
Guatemala en busca de descontar
Minuto 51: Guatemala adelanta las líneas en busca de descontar, Panamá muy bien parado atrás.
¡Comienza el segundo tiempo!
8:10 PM: Inicia el segundo tiempo con solo un cambio por parte de Guatemala.
¡Fin del primer tiempo!
Minuto 46: Nos vamos al descanso con victoria 2-0 de Panamá a Guatemala, doblete de Cecilio Waterman.
¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE PANAMÁ!
Minuto 43: ¡Cecilio Waterman anota su doblete! El ariete aprovecha en las 16:50 y con la derecha establece el 2-0.
Guatemala en busca de la paridad
Minuto 37: Aaron Herrera se fue al ataque, disparó de zurda y el balón se fue al tiro de esquina tras un desvío. Dos minutos después, al 39, le anulan un gol a Panamá por un offside.
¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE PANAMÁ!
Minuto 30: ¡Cecilio Waterman marca el 1-0! El delantero aprovecha que la pelota le queda en un rebote y se abre el marcador en El Trébol.
Pedían penal en Guatemala
Minuto 24: Guatemala pedía penal por una falta de Andrade contra Santis, se vio un desplazamiento pero el árbitro no fue al VAR.
Se emparejan las cosas...
Minuto 21: Se emparejan las cosas en el El Trébol, Guatemala mantiene la pelota y Panamá aguarda a la contra.
¡Casi gol de Guate!
Minuto 11: Oscar Santis frente al arquero hizo un globito y el balón se fue al lado del poste derecho de Mosquera.
¡Primera de los panas!
Minuto 2: Carrasquilla saca un disparo en las 16:50 que se va cerca del poste izquierdo del arquero.
¡Comienza el partido en Ciudad de Guatemala!
8:06 PM: Arranca el partido entre Guatemala y Panamá en El Trébol de Ciudad de Guatemala.
¡11 de los panameños!
6:45 PM: Panamá confirma su 11 titular frente a los chapines.
¡Los 11 de Guatemala!
6:39 PM: Guatemala confirma sus 11 hombres ante Panamá.