EN VIVO Guatemala vs Panamá: Minuto a minuto hoy por las eliminatorias de Concacaf

Ciudad de Guatemala, Guatemala.- La Selección de Guatemala que dirige el mexicano Luis Fernando Tena perdió 3-2 vs Panamá en el estadio El Trébol, casa del Club Municipal. Los chapines soñaban con llegar a su primera Copa del Mundo y dijeron adiós a toda posibilidad con la derrota.

De su lado, los canaleros pelearán ahora el boleto directo con Surinam, combinados que llegaron a 9 puntos.

Minuto a minuto del Guatemala vs Panamá

FINALIZA EL JUEGO

Minuto 93: Panamá derrota 3-2 a Guatemala y llega a 9 puntos al igual de Surinam, de paso eliminan a los chapines. En la última fecha Guatemala recibirá a Surinam y Panamá enfrentará de local a El Salvador.

¡GOOOOOOOOOOOOOOL DE PANAMÁ!

Minuto 79: José Fajardo marca el 3-2 y manda a callar a los chapines en El Trébol.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DE GUATEMALA!

Minuto 73: ¡Gol de Guate! Revisan la posición en el VAR y validan el gol chapín que ahora se pone 2-2.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DE GUATEMALA!

Minuto 69: ¡Gol de Arquímides Ordoñez! El volante descuenta y ahora el partido está 1-2 para los panameños.

Amarilla en Panamá

Minuto 58: Cartulina amarilla para Aníbal Godoy y segundos después un cabezazo de Arquímides Ordoñez que va a las manos del arquero panameño.

Guatemala en busca de descontar

Minuto 51: Guatemala adelanta las líneas en busca de descontar, Panamá muy bien parado atrás.

¡Comienza el segundo tiempo!

8:10 PM: Inicia el segundo tiempo con solo un cambio por parte de Guatemala.

¡Fin del primer tiempo!

Minuto 46: Nos vamos al descanso con victoria 2-0 de Panamá a Guatemala, doblete de Cecilio Waterman.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE PANAMÁ!

Minuto 43: ¡Cecilio Waterman anota su doblete! El ariete aprovecha en las 16:50 y con la derecha establece el 2-0.

Guatemala en busca de la paridad

Minuto 37: Aaron Herrera se fue al ataque, disparó de zurda y el balón se fue al tiro de esquina tras un desvío. Dos minutos después, al 39, le anulan un gol a Panamá por un offside.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE PANAMÁ!

Minuto 30: ¡Cecilio Waterman marca el 1-0! El delantero aprovecha que la pelota le queda en un rebote y se abre el marcador en El Trébol.

Pedían penal en Guatemala

Minuto 24: Guatemala pedía penal por una falta de Andrade contra Santis, se vio un desplazamiento pero el árbitro no fue al VAR.

Se emparejan las cosas...

Minuto 21: Se emparejan las cosas en el El Trébol, Guatemala mantiene la pelota y Panamá aguarda a la contra.

¡Casi gol de Guate!

Minuto 11: Oscar Santis frente al arquero hizo un globito y el balón se fue al lado del poste derecho de Mosquera.

¡Primera de los panas!

Minuto 2: Carrasquilla saca un disparo en las 16:50 que se va cerca del poste izquierdo del arquero.

¡Comienza el partido en Ciudad de Guatemala!

8:06 PM: Arranca el partido entre Guatemala y Panamá en El Trébol de Ciudad de Guatemala.

¡11 de los panameños!

6:45 PM: Panamá confirma su 11 titular frente a los chapines.

¡Los 11 de Guatemala!