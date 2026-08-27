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¿Empate entre Olimpia y Saprissa? El criterio que definirá al líder del grupo

El Olimpia y Saprissa se enfrentan por el cierre de la fase de grupo de la Copa Centroamericana de la Concacaf, un duelo del que muchos estarán pendientes

  • Actualizado: 27 de agosto de 2026 a las 16:43
¿Empate entre Olimpia y Saprissa? El criterio que definirá al líder del grupo

Olimpia y Saprissa buscan terminar de líder del Grupo C de la Copa Centroamericana.

 Foto: cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El Olimpia de Eduardo Espinel recibe al Saprissa de Hernán Medford por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf, ambos equipos llegan igualados en todo.

Muchos lo tildal el 'clásico del fútbol centroamericano', para ponerle más sazón a este juego donde ambos quieren ganar, es que terminará de líder del grupo, dejando una marca entre el cruce y dando un golpe de autoridad por el camino al título.

Tanto el conjunto hondureño como el Saprissa llegan con tres triunfos (nueve puntos), no solo eso, mismos goles a favor, siete, igual que en contra, dos, además, cinco tarjetas amarillas para ambos lados.

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El duelo no puede estar mejor, los 'albos' quieren darse a respetar en casa y qué mejor haciéndolo ante su más acérrimo rival, los morados del Saprissa.

Ahora bien, si el resultado no es favorable para ningún lado, el empate seguirá en la tabla de posiciones y debe de quedar un equipo como líder de grupo para definir su rival en cuartos de Copa Centroamericana.

¿Cómo se define el líder si terminan empatando?

Hasta el momento, si Olimpia y Saprissa terminan igualando en la cancha del estadio Nacional por el cierre del Grupo C de dicha competencia, serían los albos que avancen como líderes.

Esto debido a que los ticos tienen una tarjeta roja, la cual fue para el cubano Luis Paradela ante el UMECIT FC de Panamá y por criterio disciplinario avanzarían los 'melenudos'.

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Aunque si Olimpia recibiera una expulsión ante el Saprissa y resultado final fuera un empate, igualarían en todo, puntos, goles a favor, en contra y expulsiones, es donde se definiría todo por el ranking de clubes, donde los hondureños son líderes del área de Concacaf.

Serie entre Olimpia y Saprissa

Saprissa: 8 victorias
Olimpia: 5 victorias
Empates: 2
Goles: Saprissa 25 – 20 Olimpia

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Gian Carlos Castañeda
Gian Carlos Castañeda
Periodista

Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Publicidad. Periodista deportivo desde el 2013 y en grupo OPSA desde el 2016. Encargado de la sección de Deporte en la página web de Diario El Heraldo.

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