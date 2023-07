Emilio Izaguirre asegura que Motagua sigue interesado en Alexy Vega

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Emilio Izaguirre estuvo presente para despedir a los jugadores del Motagua que viajaron este jueves rumbo a Estados Unidos para disputar varios partidos amistosos.

Emilio atendió a los medios presentes y actualizó el tema de los fichajes en el club azul. Aún buscan un volante.

“En el fútbol no se sabe qué puede pasar, las puertas en Motagua siempre están abiertas, estamos buscando las mejores opciones para el equipo. Estaba lo de Bryan Félix quien se lesionó lastimosamente estamos ahí todavía, no se sabe si viene o no, o si le vamos a abrir las puertas a un volante por derecha, estamos pensando en eso. Estamos en la parte de la portería, la defensa que hasta prestamos a Cristopher Meléndez, en la zona de contenciones estamos llenos, en la delantera estamos con los que tenemos y con varios jóvenes que van a venir a aportar”, comentó.