Roberto Osorto: “Quiero estar permanente en Europa, no solo ir y regresar”

Su talento en el Premundial Sub-17 no pasó desapercibido y ahora tiene la oportunidad de demostrar que hay talento para destacar en uno de los clubes más importantes de ese país.

Sí, me dijo lo mismo, que aproveche y que me divierta.

Me dice que aproveche esta oportunidad, que nadie la tiene. Me dice que la comunicación será importante, porque es importante en otros países y que la aproveche.

Hacer lo que me gusta y divertirme, no presionarme porque eso afecta los nervios, la presión. Primero Dios todo salga bien para después regresar.

Tengo que regresar para negociar porque sigo siendo menor de edad. no puedo jugar en otro país siendo menor de edad.

¿De no quedarse, regresa al Real España?

Así es, regreso al Real España.

¿Cuánto tiene de contrato con Real España?

Todavía tengo dos años y medio de préstamo.

¿Qué otra opción tiene Roberto Osorto?

Sí hay, pero prefiero quedármelo y ver qué sucede más adelante.

¿Pensaste debutar tan temprano con Real España?

Sabía que grandes cosas venían, pero no de esa manera tan rápida, pero sí me sorprendí.

¿Qué consejos le da su familia?

Siempre tengo mensajes de ellos todos los días, de mi abuelo y abuela, mi mamá, siempre me apoyan y me dicen que haga las cosas con humildad.

¿El Gent ya está enterado de su vuelo?

Sí, está todo arreglado para que me reciban.

¿Cuál es su itinerario?

Comienzo a entrenar el viernes. Es decir, mañana que llegue.

¿Ha hablado con algún director técnico del equipo?

No, solamente con el director deportivo del Gent de Bélgica.

¿Qué conoce del Gent de Bélgica?

Por lo que he visto, es un equipo importante de Bélgica. También me di cuenta que exporta jugadores a otros países importantes, eso me alegra porque quiero hacer bien las cosas.