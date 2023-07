Troglio sobre dirigir a la H: “Soy buen estratega porque trabajé al lado de Bilardo”

No, es el mismo plantel que tenemos , que prácticamente no trajimos a nadie, salvo a Michaell Chirinos.

No, no apareció nada, ni el club ni él, está en la lista, viaja a Estados Unidos. Si él me pide que se quiere ir lo analizaremos.

Me quedo con el plantel, tengo el mismo que me sacó tres veces campeón en el año.

A mí me sirve más entrenar acá, en estas giras no podés hacer bien el trabajo porque jugás cada dos días, pero le llena en lo económico, hay que aceptarlo.

¿No siente que lo desestabiliza pensar en la Selección de Honduras?

A mí no me desestabiliza, para mí es un orgullo estar en la posible en la lista, no sé si estoy o no, esto es de ustedes, y si me eligen estará de parte del club ver qué quiere hacer. Y si no me eligen yo voy para adelante. A mí me gusta dirigir en Olimpia, las selecciones, un club chico, donde me toque ahí estoy.

Olimpia no pondría ninguna traba para que se vaya a la Selección

Vamos a ver si me eligen, veo un montón de nombres, ya te digo. Para mí es un orgullo estar nombrado, se te reconoce discretamente el trabajo y después dependerá de los que te eligen. Hay gente que te quiere, hay gente que no.

¿Qué le manda a decir Pedro Troglio a la gente que no lo quiere en la Selección?

Ojalá te quisieran todos, yo tengo amigos, enemigos. Gente que cree que soy buena persona, gente que cree que soy mala persona. Tenemos para todos los gustos. Y si te toca como me tocó acá cuando algunos no me querían tenés que tratar de darle vuelta a la historia ganando, es la única manera de que te quieran.