Eliminatoria Mundialista: Cuba ganó sin jugar y enciende el grupo de Honduras

Los de las islas no se presentaron al compromiso eliminatorio, es más, no hicieron el viaje al territorio cubano porque la mayoría de sus jugadores son estudiantes universitarios y por temor de perder su visa de Estados Unidos tomaron la drástica decisión de no presentarse.

Como consecuencia, los cubanos ganaron por default con un resultado de 3-0 y lo ocurrido ha provocado movimientos en el Grupo A, donde el líder es la Selección de Honduras.