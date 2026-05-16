Elías Burbara advierte a los árbitros, revela cuál es el objetivo de Real España y, ¿festejó por Marathón?

San Pedro Sula, Honduras.- El presidente de Real España, Elías Burbara, llegó este sábado 16 de mayo al entrenamiento aurinegro previo a jugarse la última jornada de la triangular A donde buscarán el boleto a la gran final luego de la derrota de Olimpia, quien quedó eliminado a manos de Marathón.

Dejó claro que nunca perdió la confianza en el plantel. El dirigente aseguró que ha mantenido comunicación constante con jugadores, cuerpo técnico y administración, destacando la unidad que existe dentro del club en la antesala del decisivo clásico frente a Marathón de este lunes a las 8:15 pm en el estadio Morazán.

Burbara reconoció que el resultado entre Olimpia y Marathón terminó favoreciendo a la Máquina, aunque confesó entre bromas que buscaba una fórmula donde ambos perdieran. Sin embargo, también mostró preocupación por las polémicas arbitrales que, según él, han marcado el torneo Clausura. El dirigente aurinegro fue contundente al señalar que el verdadero objetivo de Real España no es únicamente eliminar a Marathón, sino conquistar el título nacional. “Ganarle a Marathón y perder la final es un fracaso”, afirmó, dejando claro que el club solo considerará exitoso el torneo si logra levantar la copa y alcanzar la ansiada estrella número 13 para su afición. Además, Burbara destacó que este plantel ya cuenta con la experiencia necesaria para afrontar partidos de alta presión, luego de haber atravesado momentos complicados en torneos anteriores.

Declaraciones de Burbara

De visita sorpresa luego de un resultado inesperado. Al contrario, uno anda aquí visitando a los jugadores, no solo por lo que sucedió ayer, venimos también previo al partido y hemos estado en comunicación permanente con cuerpo técnico, jugadores, administración y nunca se perdió la fe de que Real España no iba a quedar el eliminado tempranamente. Hoy los presagios se están dando. Estamos aquí para ultimar detalles, para asegurarnos que todo esté como debe estar y nada, con toda la confianza para el día lunes. ¿Le tocó estar zocando por Marathón? Realmente andaba buscando una fórmula que los dos perdieran, pero ni modo, obviamente es el resultado que más nos convenía era ese, gracias a Dios se dio y pues ahora pensar en el compromiso del lunes. Siempre obviamente con la confianza en el cuerpo técnico, jugadores, pero al mismo tiempo preocupados, preocupados por tanto gol anulado, por tantas rojas, preocupado por un montón de cosas que se están dando de que tenemos que tener el cuidado que no nos suceda una sorpresa el día lunes. Cada clásico, cada derbi es bien especial, cada uno tiene su ingrediente, pero este va a ser más importante, ¿Es uno de los más importantes de los últimos año? A ver, uno tiene que ver el espectro global y cuál es el objetivo de nosotros. El objetivo del Real España es salir campeón. El próximo domingo Real España, espero, Dios mediante, estemos celebrando un título. Obviamente, hay un partido antes o tres. Ganarle a Marathón el lunes y perder la final es un fracaso. Igualito como que si perdiéramos el partido de lunes. Entonces de nada va a servir el día lunes ganar si el siguiente domingo no vamos a ganar. Entonces, el objetivo es uno y es las 13 para nuestra afición. ¿Cree que este plantel ya tiene la experiencia necesaria para este tipo de partidos? Sí, claro. Obviamente hemos cosechado bastante experiencia y hemos estado ahí en momentos difíciles, hemos perdido partidos bravos, hemos perdido en momentos bien inoportunos. Creo que ese camino y esa experiencia ha fortalecido al plantel, ya están preparados de mejor manera para estos escenarios.