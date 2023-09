El beso a Jenni Hermoso “fue consentido” y sin connotaciones sexuales, reitera Rubiales

“Fue un acto mutuo, ella vino hacia mí muy feliz. Ella me levantó, me levantó en el aire... Ambos estábamos emocionados”, afirmó Rubiales este martes en una entrevista con el programa de televisión británico Piers Morgan Uncensored.

“Creo que me dio una o dos palmaditas en el costado, se reía y eso fue todo. No fue intencionado. No había connotación sexual de ningún tipo, sólo fue un momento de felicidad, la gran alegría del momento”, explicó Rubiales.

El expresidente de la RFEF causó sorpresa e indignación general cuando el pasado 20 de agosto besó en la boca a la jugadora Jenni Hermoso en la entrega de medallas del Mundial de Australia, tras la victoria de España.

Su acción, junto a sus gestos en el palco llevándose la mano a los genitales, y su posterior negativa a dimitir cinco días después en una asamblea de la RFEF, llevaron a su suspensión por parte de la FIFA durante 90 días.