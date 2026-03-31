EE UU vs Portugal EN VIVO: hora y dónde ver el partido amistoso previo al Mundial 2026

Atlanta, Estados Unidos.- Portugal está venciendo 0-2 a Estados Unidos en un partido amistoso con miras al Mundial 2026.

Los lusos se pusieron en ventaja con un gran gol de Trincao. El ex del Barcelona ingresó al área, se perfiló y soltó un remate sutil para vencer al portero Freese y poner el 0-1 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Ya en la segunda parte, Joao Félix anotó su nombre en el marcador. Esta vez, el habilidoso jugador del Al Nassr prendió el balón de volea desde afuera del área y mandó al fondo de la red un inatajable remarte para el arquero estadounidense.

Los norteamericanos siguen sin lograr convencer de la mano de Mauricio Pochettino y hoy tienen una dura prueba ante una de las favorita para hacerse con la Copa del Mundo el próximo verano.

En uno de sus últimos ensayos previo a su debut mundialista, Estados Unidos parte con la misión de dejar a un lado todas las dudas que rodean al seleccionado y ofrecer una mejor versión ante una potencia del fútbol mundial.