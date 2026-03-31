EE UU vs Portugal EN VIVO: hora y dónde ver el partido amistoso previo al Mundial 2026

Atlanta, Estados Unidos.- Portugal está venciendo 0-2 a Estados Unidos en un partido amistoso con miras al Mundial 2026.
Los lusos se pusieron en ventaja con un gran gol de Trincao. El ex del Barcelona ingresó al área, se perfiló y soltó un remate sutil para vencer al portero Freese y poner el 0-1 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.
Ya en la segunda parte, Joao Félix anotó su nombre en el marcador. Esta vez, el habilidoso jugador del Al Nassr prendió el balón de volea desde afuera del área y mandó al fondo de la red un inatajable remarte para el arquero estadounidense.
Los norteamericanos siguen sin lograr convencer de la mano de Mauricio Pochettino y hoy tienen una dura prueba ante una de las favorita para hacerse con la Copa del Mundo el próximo verano.
En uno de sus últimos ensayos previo a su debut mundialista, Estados Unidos parte con la misión de dejar a un lado todas las dudas que rodean al seleccionado y ofrecer una mejor versión ante una potencia del fútbol mundial.
Por otro lado, Portugal llega a este compromiso con la ausencia notoria de Cristiano Ronaldo por lesión, pero con el objetivo de poner en escena a otras piezas que pueden ser clave para el elenco que dirige Roberto Martínez. Los lusos vienen de un gris empate 0-0 ante México en la reinauguración del Estadio Azteca y ahora buscan revalidar su condición de candidato en la moderna casa de los Falcons y el Atlanta United.
Alineaciones
Estados Unidos: Freese; Trusty, Freeman, Richards, Robinson; Morris, Berhalter, McKennie; Tillman, Weah, Pulisic.
Portugal: Sá; Dalot, Araújo, Inácio, Cancelo; Samu, Vitinha, Bruno Fernandes; Neto, Trincao, Goncalo Ramos.
Hora y dónde ver
El partido entre Estados Unidos y Portugal inicia a las 5:00 p.m. y será transmitido a través de ESPN y Disney+. También podrás estar actualizado con todo lo que sucede en este encuentro a través de EL HERALDO.