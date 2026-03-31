Batacazo a Lewandowski y fracaso de Italia: así quedaron los repechajes de UEFA

Tegucigalpa, Honduras.- Tenemos listas a 46 de las 48 selecciones que participarán por la gloria en el Mundial 2026. En una jornada llena de dramatismo, batacazos y sorpresas, este martes 31 de diciembre se disputaron los repechajes de UEFA, en donde cuatro países apuntaron su nombre en la justa mundialista.
La primera escuadra europea en confirmar su presencia en la Copa del Mundo fue la Suecia de Viktor Gyökeres y compañía, que contra todo pronóstico dejó fuera a la Polonia de Robert Lewandowski, estrella del Barcelona que no podrá disputar su último Mundial.
Después de ocho años de ausencia, los nórdicos firmaron su regreso al principal torneo futbolístico con goles de Athony Elanga, Lagerbielke y Viktor Gyökeres, quien marcó sobre el final el gol que le dio la clasificación a los suecos. Polonia estuvo muy cerca de clasificar a su tercer Mundial consecutivo con los goles de Zalewski y Swiderski en un encuentro en donde su máxima figura no pudo marcar la diferencia.
En Pristina, capital de Kosovo, se esfumó el sueño de la sorprendente selección balcánica. La Turquía de Arda Güler firmó su regreso a la Copa del Mundo después de 24 años con un solitario gol de Akturkoglu para darle la victoria a los otomanos.
La noche en los Balcanes estuvo llena de dramatismo. En la gélida ciudad de Zenica, Bosnia y Herzegovina e Italia protagonizaron una auténtica batalla por estar en United 2026. Moise Kean adelantó a la "Azzurra" y parecía disipar los fantasmas, pero la expulsión de Bastoni y el gol de Tabakovic a 11 minutos del final solo eran una antesala del tercer fracaso italiano.
Los penales fueron un trámite para Bosnia bajo un hostil escenario. Los lanzadores balcánicos fueron infalibles ante los trasalpinos que erraron dos de sus tres lanzamientos para un demoledor 4-1 que marcaba lo que muchos temían: Italia fuera del Mundial por tercera edición consecutiva.
En Praga, República Checa firmó su regreso a los Mundiales después de 20 años de ausencia en un partidazo ante Dinamarca. Tras empatar 2-2 en 120 minutos, los checos se impusieron en penales con un contundente 3-1 para conseguir el boleto a United 2026.
Ganadores de los repechajes europeos
República Checa: Clasificó al grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur.
Bosnia y Herzegovina: Clasificó al grupo B con Canadá, Qatar y Suiza.
Suecia: Clasificó al grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.
Turquía: Clasificó al grupo D con Estados Unidos, Paraguay y Australia.