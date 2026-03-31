Batacazo a Lewandowski y fracaso de Italia: así quedaron los repechajes de UEFA

Tegucigalpa, Honduras.- Tenemos listas a 46 de las 48 selecciones que participarán por la gloria en el Mundial 2026. En una jornada llena de dramatismo, batacazos y sorpresas, este martes 31 de diciembre se disputaron los repechajes de UEFA, en donde cuatro países apuntaron su nombre en la justa mundialista.

La primera escuadra europea en confirmar su presencia en la Copa del Mundo fue la Suecia de Viktor Gyökeres y compañía, que contra todo pronóstico dejó fuera a la Polonia de Robert Lewandowski, estrella del Barcelona que no podrá disputar su último Mundial.

Después de ocho años de ausencia, los nórdicos firmaron su regreso al principal torneo futbolístico con goles de Athony Elanga, Lagerbielke y Viktor Gyökeres, quien marcó sobre el final el gol que le dio la clasificación a los suecos. Polonia estuvo muy cerca de clasificar a su tercer Mundial consecutivo con los goles de Zalewski y Swiderski en un encuentro en donde su máxima figura no pudo marcar la diferencia.