Eduardo Espinel sorprende tras vencer a Motagua y avisa a rivales de Olimpia: “Falta muchísimo”

El estratega fue claro al recordar cómo las goleadas sufriéndose en la pretemporada ante equipos de la MLS resultaron claves para corregir errores, encontrar estabilidad en el plantel y saber encarar los momentos difíciles de los partidos.

Tegucigalpa, Honduras.- Eduardo Espinel mantiene los pies sobre la tierra tras obtener el triunfo en el clásico. El técnico uruguayo se mostró cauto en la conferencia de prensa posterior a la victoria 3-1 de este domingo en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, correspondiente a la jornada 3 del Torneo Apertura .

Tras seis victorias en la campaña, ¿qué es lo que más destacaría de su equipo esta noche?

Primero agradezco a Dios por darnos esta experiencia tan linda y el triunfo. Cumplimos el objetivo principal que era ganar. Del equipo destaco que, aunque tuvimos momentos difíciles, nunca dejamos de trabajar ni de respaldarnos. Además, los jugadores siguieron la planificación al pie de la letra.

En el partido más flojo del rival donde su portero Edrick Menjívar fue la figura al tapar varios mano a mano, ¿qué opinión le merece el equipo más allá del 3-1 y qué fue lo que no le gustó?

Comparto que Menjívar fue la figura tras tapar cuatro mano a mano abajo del arco. Lo que no me gustó fue que por momentos dividimos demasiado la pelota y nos metimos muy atrás en el área a esperar los centros del rival, en lugar de trabajarlo afuera. Eso lo tenemos que mejorar

Con un inicio perfecto ganando clásicos y con buen paso internacional, ¿con qué se queda del funcionamiento y qué puntos cree que hay que afinar?

Falta muchísimo, esto recién empieza y debemos prepararnos para las turbulencias. No somos un equipo perfecto, tenemos carencias. Lo que más me satisface es que el plantel completo está sacando los partidos adelante; cada cambio desde afuera nos da soluciones y nuestra meta es mantener a todos con la chispa e intensidad encendida.

¿A qué sabe ganar un clásico de esta manera y cómo evalúa la continuidad de Jeremy Rodríguez como titular?

Sobre Jeremy, resalto la continuidad de su trabajo diario y la confianza que debemos darle a un chico que recién empieza; hoy sumó una gran experiencia en un partido de este nivel. Sobre el triunfo, para la gente es una alegría enorme por la picardía del día a día, pero para nosotros son tres puntos muy importantes que nos ayudan a seguir sumando en la tabla.