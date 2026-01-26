Eduardo Espinel hace revelación sobre nuevo fichaje de Olimpia y futuro de Jorge Álvarez

“A mi me gustaría ser representante de Jorge, si lo fuera, no lo llevo para Centroamérica. Estamos hablando del mejor jugador de Honduras, no del fútbol hondureño, para mí. No puede ir al fútbol centroamericano, de Olimpia que es el más grande ¿a dónde puede ir acá?”, manifestó el estratega uruguayo.

Tegucigalpa, Honduras.- Eduardo Espinel no se guardó nada al referirse al frustrado traspaso de Jorge Álvarez a Alajuelense . En conferencia de prensa, el técnico de Olimpia dejó una reflexión profunda sobre el presente y el futuro del volante, a quien considera el mejor futbolista del país y alguien que no debería dar un paso lateral en su carrera.

Para Espinel, el talento de Álvarez está para ligas de mayor exigencia, tanto en lo deportivo como en lo económico, y puso ejemplos claros de hacia dónde debería apuntar su crecimiento: “Yo si fuera representante lo llevo a la MLS, México, a un grande de Sudamérica, ahí sí porque va a crecer futbolística y económicamente, pero no me meto en el bolsillo y negocio de nadie, capaz a Olimpia le sirve si viene un equipo de Centroamérica y pone el dinero, pero estamos hablando del mejor jugador de Honduras”, mencionó.

El entrenador Albo coincidió además con la postura expresada por Arboleda, quien señaló que en Costa Rica Jorge Álvarez no tendría el crecimiento esperado: “Yo no entiendo que cualquier jugador de Olimpia que sea referente tiene que salir a una liga mejor, a una federación mejor para que crezca. Si se va a un equipo centroamericano va a jugar los mismo torneos que con Olimpia, por ahí con Yustin estoy alineado, pero vuelvo a repetir si yo fuera representante de Jorge siendo el mejor jugador de Honduras estaría buscando plaza en otros país no Centroamérica”, aseguró.

Espinel también comparó directamente el nivel entre la Liga Nacional de Honduras y la de Costa Rica, señalando que no existen grandes diferencias futbolísticas, algo que, según él, quedó evidenciado en la serie ante Alajuelense: “Quedó demostrado, Alajuelense y Olimpia, quedamos dolidos, pero no nos ganó ningún partido, pedimos en penales y creo que estamos en el mismo nivel, ellos tienen otro nivel de organización, pero futbolístico hay cuatro grandes igual que acá no le veo diferencia”, señaló.

Más allá del tema Álvarez, el DT de Olimpia habló sobre la planificación del equipo y la apuesta por los jóvenes en el actual campeonato: “Hemos tenido una planificación muy compleja, tenemos que evaluar cada partido para tomar conclusiones. Tenemos un grupo de jugadores que ha bajado el promedio de edad, no es que queremos apurar, hemos trabajado con varios chicos desde hace seis meses, quizá no están listos, pero no van a desentonar”, comentó.