DT de Alajuelense tras eliminar a Motagua: "Esta es la Liga de las grandes jornadas"

Tegucigalpa, Honduras.- La Liga Deportiva Alajuelense sigue firme en busca del tricampeonato de la Copa Centroamericana, luego de echar al Motagua en una serie que se definió por los dos goles de visita. Óscar "Machillo" Ramírez, técnico del Alajuelense, reveló los factores del triunfo y analizó la clasificación de su equipo en suelo catracho.

Además, tocó el tema del Honduras vs Costa Rica, partido cumbre en la tercera ronda de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf. "Sabemos que contra Honduras son partidos complejos", analizó. La polémica de Luis Ortiz: "En este caso estamos primero nosotros, hacer las cosas bien. Como experiencias, que he tenido varias y uno como profesional no puede hablar de un rival porque es motivación extra, no hay que regalar nada. Es una situación que muchas veces llega al orgullo y lo que aconsejo es que siempre debe privar el respeto y entender, si fue un tema de emotividad, que la sepa guardar. Algunos muchachos me comentaron lo que dijo, pero les dije que no habláramos de eso, el orgullo debe privar y no fue que ganamos por lo que él dijo, fue por el convencimiento, la convicción". La difícil cancha del Nacional: "No es fácil venir acá, ya tuve la experiencia como jugador, intentamos hacer nuestra salida táctica; el penal nos desajusta un poco y tuvimos la capacidad para reaccionar".