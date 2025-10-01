¿Cuándo y ante quién jugará repechaje Motagua tras ser eliminado por Alajuelense?

Tegucigalpa, Honduras.- Motagua quedó eliminado de Copa Centroamericana en cuartos de final con global de 2-2 vs Alajuelense, dando el boleto a los ticos por los goles de visita (2-1 en la vuelta).
Los azules quedaron fuera del certamen en esta instancia por tercer año consecutivo tras el 2024 vs Herediano de Costa Rica y 2023 ante CAI de Panamá.
Ahora, los dirigidos por Javier López deberán jugar un repechaje en busca del boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf.
La Copa Centroamericana otorga seis cupos a la Concachampions, los semifinalistas y dos para los perdedores en cuartos de final.
El conjunto azul deberá medirse en este repechaje ante el perdedor de la serie Olimpia vs Cartaginés, llave que va ganando Olimpia 2-1 tras la ida en territorio tico.
Estos repechajes se disputarán a partido ida y vuelta entre el 21 al 30 de octubre, fecha donde también se realizarán las semifinales.
La otra llave de repechaje sería entre los perdedores de las series Plaza Amador vs Real España y Xelajú vs Sporting San Miguelito.
Alajuelense se convirtió este martes 30 de septiembre en el primer club de Centroamérica en clasificar a la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.
El conjunto costarricense también pasó a ser el décimo club que tiene su nombre en la competencia del próximo año, misma que tendrá el sorteo el martes 9 de diciembre. La competencia dará inicio en febrero y culminará con la final el sábado 30 de mayo de 2026.
Hasta el momento, los equipos clasificados son Inter Miami (USA), Los Ángeles Galaxy (USA), Seattle Sounders FC (USA); y por la Liga MX el América, Cruz Azul, Toluca, Monterrey, Pumas y Tigres.