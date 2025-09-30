  1. Inicio
Bronca de jugadores y tristeza: Postales de la eliminación de Motagua en Copa Centroamericana

El Ciclón Azul le dice adiós al certamen de Concacaf; aficionados les gritan de todo y caras notables de amargura en el estadio Nacional

  • 30 de septiembre de 2025 a las 20:24
Motagua terminó eliminado por gol de visita tras haber empatado 2-2 en el marcador global ante Alajuelense en cuartos de final de Copa Centroamericana. Te mostramos las postales que dejó el partido.

Fotos: David Romero, Stalin Irías y Marvin Salgado.
Una buena cantidad de aficionados llegaron a apoyar a Motagua en este crucial duelo ante Alajuelense.

Los visitantes no estuvieron solos y tuvieron una poca cantidad de hinchas respaldándolos
Las bellas chicas no pueden faltar en este tipo de partidos.

Este fue el 11 titular de Motagua: 22- Luis Ortiz; 35- Cristopher Meléndez, 2- Sebastián Cardozo, 4- Luis Vega, 17- Clever Portillo; 23- Jonathan Núñez, 7- Jorge Serrano, 8- Denis Meléndez, 10- Rodrigo Gómez, 77- Carlos "Zapatilla" Mejía; 29- Jhon Oliveira.
Así salió Alajuelense: 23- Washington Ortega; 21- Kenyel Michel, 24- Aaron Salazar, 13- Alexis Gamboa, 4- Guillermo Villalobos, 26- Fernando Piñar; 33- Jeison Lucumi, 35- Rashir Parnkins 7- Anthony Hernández; 12- Joel Campbell y 18- Ronaldo Cisneros.
Postal de la barra organizada del Ciclón Azul previo al arranque del partido.

Cordial saludo entre Javier López y Óscar "El Machillo" Ramírez, técnicos de ambos equipos.

Motagau salió encendido en el partido y tuvo varias ocasiones claras de gol en los primeros minutos.

Pero fue al minuto 22 que llegó una inmejorable oportunidad para abrir la lata. El árbitro decretó tiro de penalti en favor del Motagua.
Rodrigo "Droopy" Gómez no perdonó. El argentino disparó al costado inferior derecho, el portero Ortega rozó el balón, pero la pelota terminó besando la red de Alajuelense.
El Ciclón Azul estiraba 2-0 la ventaja en el marcador global, tras haber ganado 1-0 en el juego de ida disputado en Costa Rica.

La felicidad no les duró mucho. Al minuto 33 se dio una enorme volea de Joel Campbell que disparó al costado derecho de Luis Ortiz y puso el empate 1-1 en el partido (2-1 global).
Ambos equipos buscaron adelantarse nuevamente en el marcador pero el primer tiempo finalizó empatado 1-1.

Para el segundo tiempo el trámite fue similar a lo que dejó la primera mitad.

Pese a las múltiples ocasiones de gol generadas; el marcador permaneció empatado hasta los minutos finales del partido.

Al minuto 90+2 Diego Campos definió por debajo del arco de Luis Ortiz y le dio vuelta al marcador 1-2 a su favor.

Los jugadores Manudos le celebraron en la cara en gol a la afición de Motagua
Con el resultado de 2-2 en el global, Alajuelense avanzó a semifinales por el la venta que marcó dos goles de visita.

Al final del juego hubo una pequeña bronca entre futbolistas de ambos equipos.

Motagua no podría creer lo que le había pasado en el certamen internacional.

Caras de tristeza y amargara en el engramillado del estadio Nacional.

La afición del Ciclón Azul terminó abucheando a sus jugadores.

Esta eliminación va a ser difícil de superar en el nido.

Así salieron los jugadores y cuerpo técnico de Motagua tras la eliminación en el torneo internacional.

