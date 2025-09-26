Discusión entre Juninho y Joao previo al partido de tiktokers; lo que dice Supremo y Roxana

San Pedro Sula, Honduras .- Este viernes por la noche se juega el duelo entre los tiktokers de Honduras y los creadores de contenido de Brasil en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula, en la revancha entre ambas selecciones.

El primer duelo se disputó en São Paulo, donde los catrachos cayeron 0-2 ante los cariocas, con un tanto de Juninho y un golazo de tiro libre de Pablo Mina. Ambos disparos dejaron sin reacción alguna a La More, portero de la escuadra 5 Estrellas.

João Ferreira fue quien recibió de la mejor manera a los creadores de contenido de Honduras en Brasil, incluso los llevó a su casa. Es por ello que se ganó el corazón del pueblo hondureño y ahora viste la camiseta de Honduras, como ya lo hizo en la victoria ante Nicaragua .

Sin embargo, para el partido de vuelta, la polémica se desató cuando ambos equipos terminaron de dar la conferencia previa al encuentro en el Estadio Olímpico Metropolitano y el capitán de los brasileños, Juninho , atacó a su compatriota João .

El carioca se encuentra en suelo catracho desde la semana pasada para prepararse para el encuentro ante los nicas y ahora para enfrentar a sus compatriotas de la selección de tiktokers de Brasil. Cada día se gana más a los catrachos con sus ocurrencias.

Lo que desató la polémica fue cuando, al salir de la conferencia, Juninho comenzó a atacar a João por jugar con los tiktokers hondureños. Sin embargo, él mismo no consideró a Ferreira para la selección de los creadores de contenido de Brasil, razón por la cual ahora juega con los catrachos y defiende la bandera 5 Estrellas.

Ante las burlas de Juninho y compañía, João comenzó a llorar, y uno de los guardaespaldas de Supremo se acercó a tranquilizarlo. Posteriormente, sus compañeros hondureños también fueron a darle palabras de aliento y calmarlo para que no hiciera caso a lo que le decían los cariocas.

Supremo no se quedó callado y reaccionó en sus redes sociales con un contundente mensaje: "Juninho le tiene envidia y lo empezaron a atacar porque él decidió jugar con 'LA HACHA'. Acá te queremos. Dios está contigo", escribió. Lo de la "Hacha" es porque así le dice João a la "H".

El partido entre creadores de contenido está pactado para iniciar a las 6:00 PM. y se podrá ver la transmisión en vivo a través del canal de Youtube de Supremo: @soysupremo y por El Heraldo.