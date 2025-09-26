Destapan el problema entre las pomponeras previo al partido de tiktokers Honduras vs Brasil

Pomponeras de la Selección de Tiktokers de Honduras no han sido tan relevantes para este juego ante Brasil y destapan problema entre ellas.
El pasado mes de agosto, las pomponeras de la selección de tiktokers de Honduras hicieron su show por el duelo de influencers hondureños ante El Salvador.
Resulta de que Kelia no sigue con las pomponeras de la selección de tiktokers de Honduras por diferencias que tuvo con una de las chicas.
Nicky Escobar es una de las líderes y ella es la que tuvo las diferencias con Kelia Amaya.
En sus redes sociales, Nicky y Kelia se dijeron de todo y al final la joven Amaya fue dada de baja .
Kelia Amaya al igual que El Loco de la Selva ya no forman parte del proyecto de la selección de tiktokers de Honduras.
Cabe resaltar que el resto de pomponeras se han preparado para dar su show este viernes en el duelo Honduras vs Brasil a realizarse en el estadio Olímpico.
El show de las pomponeras de Honduras será de siete minutos antes del inicio del partido ante los brasileños.
Una de las bellas chicas que sigue formando del grupo de pomponeras es Desire, bella aficionada del Platense.