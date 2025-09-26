Tiktokers de Honduras fallan en casa y terminan cayendo ante los creadores de Brasil

San Pedro Sula, Honduras.- La Selección de Tiktokers de Honduras brindó un espectáculo de entrenamiento este viernes en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. Lamentablemente, cayó derrotada 2-1 frente a la poderosa escuadra de creadores de contenido Brasil, en un duelo que dejó polémicas y un llenazo total en las gradas.
El partido comenzó cuesta arriba para la “Bicolor Tiktokera”. Apenas al minuto 1, un error defensivo de DJ Chaval fue aprovechado por Mljhoow, quien puso en ventaja a Brasil. El tanto silenció a las más de 30,000 personas en el coloso sampedrano, mismos que no terminaban de acomodarse en sus asientos cuando ya veían a los visitantes adelante en el marcador.
Los sudamericanos aprovecharon el descuido de la defensa hondureña y estuvieron cerca de ampliar la diferencia con jugadas peligrosas de Juninho y compañía. Sin embargo, el La More se vistió de héroe con varias intervenciones, incluyendo una atajada espectacular a un disparo olímpico de uno de los futbolistas de la "Canarinha".
Honduras intentó reaccionar y cerca del minuto 37 tuvo la más clara de la primera parte, cuando Joao Ferreira estrelló un potente zurdazo en el poste. El Olímpico se puso de pie ante la clara ocasión de gol del tiktoker brasileño, que actualmente juega para Honduras.
El drama llegó a punto de irse al descanso. En el minuto 45+3, Brasil marcó su segundo tanto, pero el árbitro terminó anulando la jugada por posición adelantada, en una polémica decisión. Así terminó la primera mitad, con Honduras 1-0 abajo en el marcador.
El artista internacional Jon Z brindó un fenomenal show de medio tiempo en el estadio Olímpico y puso a bailar y cantar a las miles de personas que llegaron a disfrutar de este partido entre influencers.
El complemento comenzó con polémica. En el minuto 46, el árbitro sancionó penal a favor de Honduras tras una falta sobre Joao Ferreira. La jugada fue revisada en el VAR, y tras varios segundos de tensión y reclamos de los brasileños, se decidió conceder el lanzamiento desde los 11 metros.
El encargado de ejecutar fue Norlan Caleb, quien al minuto 57 disparó con categoría, colocando la pelota a media altura, imposible para el arquero rival. Ese tanto significaba el 1-1 en el partido y el tercer gol de Caleb con la selección tiktokera. Antes le había marcado a El Salvador y Nicaragua.
Lo lamentable para Honduras llegó al minuto 92, cuando Futblack aprovechó el espacio que le dejaron los defensores de Honduras y soltó un potente disparo al ángulo, imposible para Stenfort. El tanto silenció el estadio y provocó la salida de los aficionados catrachos del recitno deportivo.
Finalmente, el marcador terminó 2-1 a favor de los visitantes en San Pedro Sula. Honduras se despidió con la frente en alto, pese a haber caído en los dos partidos disputados ante los Brasileños. Cabe recordar que la "H" había vencido de visita a Nicaragua hace una semana.
------------------------------
MINUTO A MINUTO:
MIN. 92- ¡GOOOOOOOOOOOOL DE BRASIL! Futblack aprovechó el espacio que le dejaron los defensores de Honduras y soltó un potente disparo al ángulo, imposible para Stenfort.
MIN. 78- Bombazo de Juninho de tiro libre que pasó cerca del marco de Honduras.
MIN. 66- Lucaneta intentó sorprender, pero su remate se va por encima del marco de Honduras.
MIN. 57- ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE HONDURAS! Norlan Caleb ejecuta el lanzamiento penal al lado derecho de Braga y pone el empate para la Bicolor en el estadio Olímpico.
MIN. 45- Penal para Honduras. Se bajan a Joao en el área de Brasil y es lanzamiento penal para los catarachos.
9:15 PM- Arrancó el segundo tiempo, Tiktokers de Honduras buscan el empate ante Brasil en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.
Espectacular show de medio tiempo del artista internacional Jon Z en el Olímpico de San Pedro Sula.
FINAL DEL PRIMER TIEMPO: Los Tiktokers de Honduras están cayendo 1-0 en el partido con gol de Mljhoow.
MIN. 48- Pableta anotó tras pase Juninho ,pero su gol fue anulado por posición adelantada.
MIN. 40- Disparo de tiro libre por parte de Caleb que cae en las manos del portero Braga.
MIN. 37- ¡UUUUUUUUUUF! Bombazo de Joao que choca en el vertical del marco brasileño. Cerca Honduras del empate.
MIN. 35- Amonestado Barbarito en Honduras por fuerte entrada contra uno de sus rivales.
MIN. 30- Los jugadores de ambas selecciones se van a los empujones tras falta contra Irving .
MIN. 29- Fuerte barrida contra Irving Da Silva en el área de Brasil y el juez principal dice que no hay nada.
MIN. 20- Ingresan Joao y Bocha para darle dinámica a Honduras en la mitad del campo.
MIN. 18- La More voló para impedir el segundo gol de Brasil tras potente remate de larga distancia.
MIN. 15- Jugadores de Brasil piden penal por supuesta mano en el área de Honduras, pero el árbitro deja seguir.
MIN. 1- ¡GOOOOOOOOOOOOL DE BRASIL! Tremendo error de Dj Chaval que le regala el balón a Mljhoow y la manda a guardar. Ya lo gana la "Canarinha".
7:50 PM- ¡ARRANCÓ EL PARTIDO! Tiktokers de Honduras y Brasil ya están jugando en el Olímpico Metropolitano.
7:15 PM- Milagro Flores se roba el show con su baile al ritmo de Jr Clark .
7:00 PM- Tiktokers hondureños calientan sobre el engramillado del Olímpico.
6:42 PM- Roxana Somoza, la catracha que es novia de Juninho, jugador de los tiktokers brasileños roba suspiros en su llegada al Metropolitano .
6:40 PM- La "Canarinha" ya realiza ejercicios precompetitivos frente a un marco impresionante de aficionados en la capital industrial de nuestro país.
6:35 PM- El llenazo está garantizado en el estadio Olímpico. Miles de personas están tratando de ingresar a pocos minutos del arranque del partido.
6:30 PM- Creadores de contenido catracho arribaron al coloso sampedrano.
6:20 PM- Las bellas chicas engalanan la previa del partido entre creadores de contenido.
6:00 PM- Se retrasa el partido de Tiktokers por problemas: Debido al tráfico, los creadores de contenido catracho no han podido llegar. Ahora arranca a las 7:00 PM.
5:30 PM- Los tiktokers brasileños ya están en l estadio Olímpico de San Pedro Sula.
-ALINEACIÓN CONFIRMADA DE HONDURAS:1-Morelinha, 17-Barbarinho, 44-Wilfrede do Santos, 5-Chavalinho, 6-Rapiña; 92-Irving Da Silva, 11-Mr Jc da Silva; 10-Caleb da Silva; 1000-Shin Fujiyama da Silva; 9-Davis JR y 77-UY UY UY Dos Santos.
-ALINEACIÓN CONFIRMADA DE BRASIL: 12-Braga, 11-Futblack, 21-Mljhoow, 3-Dimi, 6-Dembele, 5-Tulinho, 8-Lukeet, 14-Henry, 30-Lucaneta, 7-Juninho Manella e 10-Isaac.
DATOS DEL PARTIDO
Hora: 6:00 PM.
Estadio: Olímpico de San Pedro Sula.
Transmite: Canal de Youtube "Soysupremo" y el minuto a minuto va por EL HERALDO.HN