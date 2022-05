Diego Vázquez, La Barbie, es presentado como DT de la Selección de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Diego Martín Vázquez, el exentrenador de Motagua, fue presentado este sábado como el nuevo timonel de la Selección Nacional de Honduras.

Durante una conferencia de prensa, en donde se mostró satisfecho y sonriente, La Barbie posó con la camiseta de los catrachos.

El ex DT azul acudió con su asistente Ninrod Medina y al ser consultado por la prensa deportiva aclaró varios puntos.

¿Su enfoque?

“Muy ilusionado, con muchas ganas de ensayar, de trabajar y de hacer las cosas bien. Agradecer a la Comisión de Selecciones que confió en nosotros porque no es cosa menor ya que están casi todos los dirigentes del fútbol nacional y que nos hayan elegido para este proceso es de agradecerles a todos ellos y esperamos que podamos retribuir esa confianza con resultados positivos. El fútbol es ganar, ganar, y este cuerpo técnico desde el proceso que estuvo de ocho años y medio y la palabra que se escuchó es ganar y vamos a seguir por ese camino”.

¿Qué le espera a la H?

“Vamos a transitar un camino. Prácticamente conocemos a todos los jugadores, entonces de estar tantos años en este fútbol, conocemos todo y a partir de ese conocimiento y esa base podamos darle cosas positivas a la selección y potenciar los jugadores que tenemos haciendo un buen conjunto ya que el fútbol no es un deporte individual sino que es en conjunto”.

¿Es un sueño dirigir a la Bicolor?

“Sí, seguro, lo decía hace un momento, meritocracia, creo que en el fútbol nadie te regala nada y tenemos la oportunidad de tratar de plasmar todo lo que hicimos estos años en el equipo más importante del país que es la selección de Honduras”.

¿Su estructura?

“Seguramente la semana que viene vamos a empezar, vamos a hacer una lista previa con jugadores locales que estén disponibles con algún legionario que se pueda incorporar que estén disponible también y a partir de ahí este fin de semana van a quedar los finalistas”.

¿Y los legionarios?

“Con el tema de los legionarios, algunos no están disponibles por lesión, pero los que están, nosotros trataremos de generarles un buen ambiente para que vengan y sumen, no verlos como salvadores que muchas veces se ve de afuera que vienen y son los salvadores, me parece que en ese aspecto no es así, tienen que venir a aportar y generarles un buen ambiente con los locales para que demuestren su talento que de más está demostrado que por eso juegan en Europa o en el fútbol de afuera”.

¿En qué se basará?

“Seguramente la semana que viene vamos a trabajar con todos los disponibles haciendo un microciclo con jugadores que no estén en la final y ojalá se juegue lo más rápido posible para tenerlos a todos disponibles”.

