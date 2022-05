“Ni siquiera yo me quiero tanto”: Diego Vásquez a sus detractores tras llegar a la Selección de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de hacerse oficial el nombramiento de Diego Vásquez al frente de la Selección de Honduras, el nuevo director técnico ya brindó sus primeras palabras y, algunas de ellas, dirigidas -principalmente- a sus detractores.

El exentrenador del Motagua dejó entrever que ya tiene muy en claro lo que quiere y los objetivos que pretende alcanzar con la Bicolor.

Durante una entrevista a Fútbol a Fondo, de TVC, el argentino expresó que “el objetivo es ganar y clasificar, la selección viene de un proceso no muy positivo de perder bastante; el mensaje nuestro es ganar, lo único en que pensamos es Curazao el día 3 y toda nuestra mente está enfocada en Curazao y después en Canadá, esa es la realidad”.

Sin embargo, el nombramiento de Vásquez como timonel de la Selección no fue del agrado de todos los aficionados catrachos, por lo que este decidió enviarles un contundente mensaje.

“Déjame enviar un mensaje de positivismo porque la Selección es de todos, a todos los que me apoyan ‘gracias’ y a los que no me apoyan también los entiendo porque ni siquiera yo me quiero tanto a mí mismo como para pretender que todos me quieran”, externó.

Seguidamente, agregó: “Uno a veces no se quiere ni uno mismo, hace un montón de cosas y se pregunta ‘¿para qué las hice?’ Entonces esperemos que nos vaya bien. Te puedo asegurar que con honestidad este cuerpo técnico va a dejar todo lo que tiene para que Honduras gane y clasifique a la Copa Oro”.

Honduras inicia la Liga de Naciones el próximo 03, 06 y 13 de junio ante Curazao y Canadá. Según adelantó el propio Vásquez, existe la posibilidad que dispute algunos encuentros amistosos en el segundo semestre del año.

