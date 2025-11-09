"Voy a ser el primero": Diego Sánchez quiere ser el primer hondureño en la UFC

Originario de Tegucigalpa y con una infancia marcada por la pasión por las peleas callejeras y el fútbol, Diego encontró en Estados Unidos la oportunidad de explorar su verdadera vocación al descubrir el Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ) durante la pandemia.

Tegucigalpa, Honduras.- Diego Sánchez es un joven hondureño que ha logrado abrirse camino en el exigente mundo de las artes marciales mixtas (MMA) desde que comenzó a entrenar en el 2022, a la edad de 22 años.

Su objetivo final es llegar a la UFC y convertirse en el primer hondureño nativo en competir y ser campeón en ella, llevando la bandera de Honduras en alto en cada pelea.

Más allá de sus logros individuales, Sánchez busca abrir un camino para futuras generaciones de atletas hondureños y centroamericanos, demostrando que el talento no se limita al fútbol.

En menos de un año compitiendo en MMA profesional, registra un récord invicto de cuatro victorias, mostrando una actividad superior al promedio de los peleadores de su categoría, además pelea en dos divisiones de peso, peso welter y peso ligero, así mismo también se prepara disputar su primer título en la promotora Up Next Fighting (UNF) el próximo 31 de enero, un paso histórico para un hondureño nativo en el circuito profesional de las MMA.

A pesar de las dificultades económicas y del esfuerzo que físico que implica, Diego ha logrado destacarse rápidamente.

Su dedicación, disciplina y amor por el deporte lo llevaron a especializarse en técnicas de agarre, primero en BJJ y lucha olímpica, compitiendo de manera constante para acumular experiencia y fortalecer su base técnica.

Con su disciplina, pasión y enfoque en el agarre y los noqueos técnicos, el catracho se consolida como un pionero de las MMA en Centroamérica y un ejemplo de perseverancia para quienes sueñan con transcender en deportes poco tradicionales en el país.

Me acuerdo, en las peleas, en Honduras se juega bastante fútbol callejero, hay fútbol ya sea 5 contra 5 en cancha de cemento o en la calle, se improvisa. Yo de pequeño, un rosón y ya era pelea. Ya era pelea. A veces yo me peleaba con gente que, cuando uno es niño, 2 años o 3 años peleaba con los grandes. Y no me importaba, a veces no salía bien, me peleaba, pero iba feliz porque pude pelear.

Me acuerdo que me comentabas fuera de cámaras que en la escuela eras muy bueno para pelear y dijiste: “Bueno, tengo este talento, lo voy a sacar.”

En las artes marciales mixtas, sí. Parecen mentiras, pero era en pandemia, en tiempos de pandemia, y si ustedes saben, me imagino que todo el mundo encerrado, no había nada que hacer. Entonces estaba en TikTok, explorando, dándole, miré un video que me llamó la atención y simplemente eso empezó todo. Empecé en el deporte en el 2022, cuando tenía 22 años. Empecé relativamente tarde en el deporte.

Entonces, ¿buscaste en cierta parte elevar tu autoestima y ahí es donde encontraste ese respaldo en las artes marciales mixtas?

Estando aquí en Estados Unidos miré un video, un video sencillo por TikTok, que básicamente decía que, si querías tener más autoestima, practicará un arte marcial, y me uní a lo que se llama Brazilian Jiu Jitsu o BJJ, y lo demás es historia. Desde el primer día que lo intenté me enamoré, me enamoré del deporte, me obsesioné y, como un efecto dominó, una cosa llevó a la otra.

Desde pequeño siempre me interesó. Las artes marciales en general, ya sea karate, taekwondo, pero estando en Honduras no se fomenta otro deporte que no sea el fútbol. De hecho, yo jugué fútbol toda mi vida y amo el fútbol; sin embargo, siempre me gustaron las artes marciales, siempre fue una pasión.

¿Tu orgullo era que habías peleado?

Sí, con la moral alta siempre. Me gustaba pelear, y varias veces salía macaneado, pero iba con una sonrisa.



¿De dónde eres originario?

De Tegucigalpa. Es una historia bonita. Me acuerdo es que inicialmente yo me crie unos años en Argentina, y después cuando regresé de Argentina y volví a Honduras, crecí, empecé en el barrio de la Centroamérica Oeste y después nos mudamos a la Centroamérica Residencial, y luego en Valle de Ángeles.



¿A los cuántos años te fuiste para Estados?

Sí, el viaje surge, gracias a Dios, en el 2018. Tuve un viaje relativamente fácil, no en comparación a como lo tuvieron mis familiares acá, pero gracias a mi madre vine y terminé en Los Ángeles en el 2018. En comparación a lo que pasó ella, lo mío fue fácil. Yo fui por avión, no voy a mentir; sin embargo, venir a otro país, adaptarse a una cultura, hablar un idioma que no es el suyo.



California tiene bastante cultura, de hecho, demasiada, diría yo, porque no solo es un tipo de ambiente, sino que son varios, entonces adaptarte a algo que no estás acostumbrado. Por ejemplo, en realidad acá en Estados Unidos la gente es muy individualista, y en Honduras yo estoy acostumbrado al trabajo en equipo, a cuidar al prójimo, a amar al prójimo, y acá es un poquito más individualista. Entonces fue como un choque cultural.



Volviendo al tema, desde el 2022 hasta acá, incluyendo el 2024, solo entrenaba agarre, que inicialmente fue Brazilian Jiu-Jitsu y lucha olímpica, estilo libre y grecorromana. Solo esos dos, ningún boxeo, muay thai, karate, nada de eso.Yo decidí que mi fundación iba a ser el agarre, entonces tuve que construir eso. Estuve como dos años en los que todos los fines de semana competía, pero competía no tanto por ganar, sino para ganar experiencia. A la hora de entrar a la jaula uno ya va acostumbrado, uno ya va acostumbrado al nerviosismo, a las mariposas, a pelear la actividad propia de la cabeza, que uno a veces dice “si no lo logro, si no soy bueno”. Me acostumbré a eso. Entonces por eso estuve casi dos años compitiendo todos los fines de semana, y fue duro, fue duro económicamente, porque cuando uno compite en temas de agarre no es como que le pagan a uno, sino que uno tiene que poner su dinero para poder competir.



¿De cuánto es la inversión para pelear en un torneo de este deporte?

Solo las inscripciones de torneo valen de $125 a $175. Es lo que uno paga por competir y poder generar esa experiencia. Por 2023 hasta el 2024, al final del 2024, paré de competir en lo que es agarre y me dediqué a las artes marciales mixtas. De hecho, llevo menos de un año compitiendo en artes marciales mixtas, pero soy un peleador activo y en menos de un año logré tener cuatro victorias y cero derrotas.



¿Eso habla muy bien? Invicto. De hecho, el 30 de noviembre cumple un año de haber empezado a pelear.

En menos de un año logré cuatro victorias, que es bastante activo, más de lo normal. Normalmente un peleador activo pelea tres veces al año, o sea cada tres o cuatro meses. Si yo pudiera pelear iría cada fin de semana, pero legalmente no se puede.

¿En qué categoría peleas actualmente?

Hay varias ligas, lo que en realidad importa es el récord y la categoría de peso. Yo, por ejemplo, peleo en dos categorías de peso: una que se llama peso welter, que en las artes marciales son 170 libras o 77 kilogramos, y peleo en 155 libras, que es alrededor de 70 kilogramos.

¿Tu sueño cuál es en este mundo de las peleas?

Mi sueño es ser el primer hondureño nativo, o sea, creado y hecho en Honduras, en llegar a la UFC. Y no solo llegar a la UFC, porque ya estoy rompiendo récord. Sería el primer hondureño nativo en ser campeón en el peso ligero, que serían las 155 libras. Ahorita el 31 de enero estoy peleando por el primer título. Sería el primer hondureño que estaría peleando en el circuito local nativo por el campeonato. Estaría peleando por el título de 155 libras en la promotora que se llama Up Next Fighting o UNF.

¿Un hipotético triunfo te abriría más puertas?

Ya, de hecho, incluso con la victoria pasada, me abrió demasiadas puertas. Actualmente represento a Honduras, es mi sueño, pero estoy abriendo el camino a todo Centroamérica, entonces se me han abierto más oportunidades. Son pequeñas todavía, pero se me han abierto. De hecho, sería el primer centroamericano nativo en competir por título, como tal.

Y el camino para estar en la UFC, ¿qué tan largo está?

Al paso que yo voy, y sé que lo voy a mantener, es un camino largo. No es como 2 más 2 es 4, es complicado el camino, pero al paso que voy creo que en un año y medio estaría tocando las puertas de la UFC.

¿Y hay centroamericanos en la UFC?

No, hay bastantes sudamericanos y mexicanos. Centroamericanos como tal, o centroamericanos nacidos en su país, no.

¿Quieres ser el primero en todo, obviamente?

Voy a ser el primero a este paso. De hecho, ahorita empecé en el rango número 300 y pico, ahora soy el número 8 del estado de California. Soy el número 70 libra por libra en todo Estados Unidos.

¿Cuántos peleadores hay aproximadamente en California?

Ahí somos más de 5 mil peleadores.

¿Y cómo son tus entrenamientos?

Trabajo en construcción, soy electricista de hecho. Aquí en Estados Unidos es un poquito más complicado. Soy un chalán (ayudante), por así decirlo, pero en el área de electricidad. Trabajo en construcción, en el área comercial y después, las tardes son de 4 a 5 horas de entrenamiento, dependiendo el día, los estructuro. Por ejemplo, el martes, hoy me toca agarre, sería lucha estilo libre. Después de lucha estilo libre levanto pesas una hora, enfocado en mi deporte, sería acondicionamiento físico. siempre enfocado en el agarre, entonces agarro combinaciones que me den entradas al agarre.

¿Cuál es tu llave favorita?

Sí, va a sonar un poquito sádico, pero a mí me gusta terminar las peleas no con sumisiones, sino con noqueos técnicos, que es ahogar a tu oponente con golpes, de manera que ya no se pueda defender. Lo ahogas, lo descargas, y a puro golpe, en el suelo.

¿En las peleas seguramente vas con la bandera 5 estrellas?

Siempre, saliendo con la bandera en alto. Como le digo, soy el primer hondureño y soy un pionero en esto, y mi meta final es poder hacer un camino para las generaciones que vienen detrás de mí y poder demostrarles que sí se puede, y también demostrarle a Honduras que aparte del fútbol —porque en el fútbol somos un ejército— hay talento y se puede desarrollar.

¿Tu próxima pelea me dijiste que era en enero?

El 31 de enero. Se llama Ross Dunn, creo que es el número 3 o el número 2 en mi división, en la promoción que yo estoy peleando. Está invicto y solo tiene un récord de 3 a 0, creo, pero sí, es un contrincante.