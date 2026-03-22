Del Campo School conquista el oro en el AASCA Volleyball 2026

Managua, Nicaragua.-La selección femenina de volleyball de Del Campo School hizo historia al consagrarse campeona del torneo AASCA Volleyball 2026, celebrado en Managua, Nicaragua, tras una destacada participación que la posicionó como la mejor de Centroamérica. Las Wildcats dominaron de principio a fin el certamen, imponiéndose con autoridad ante cada uno de sus rivales y demostrando un alto nivel de disciplina, potencia y trabajo en equipo frente a la red. El torneo, organizado por la Asociación de Escuelas Americanas de Centroamérica (AASCA), se desarrolló del 19 al 21 de marzo y reunió a 14 instituciones educativas de la región, con la participación de 264 atletas, 78 entrenadores y un total de 56 partidos, consolidándose como una de las ediciones más competitivas.

El equipo hondureño inició su camino enfrentando al Colegio Maya de Guatemala, marcando el ritmo de lo que sería una racha imparable en la competencia. Posteriormente, superaron al anfitrión St. Augustine School, avanzando con firmeza en la fase de grupos. En su camino hacia la final, Del Campo también dejó en el camino a Lincoln International Academy y al Colegio Decroly, consolidando su dominio en el torneo.

La gran final las enfrentó ante Panamerican School, considerado uno de los equipos más fuertes del campeonato. Sin embargo, las Wildcats supieron manejar los momentos clave del partido y cerraron con un triunfo contundente que les otorgó el título. El equipo fue dirigido por los entrenadores Víctor Rodas y Luis Tomé, quienes guiaron con precisión a un grupo conformado por Viviana Chirinos, Zoham Benítez, Aleshka Bonilla, Cecilia Guifarro, Darina Green, Francia Núñez, Adriana Vásquez Aragón, Amalia Lagos, Mariana Herrera, Cecilia Ramos y Lorena Sabillón.