Selección comienza inédita campaña para recolectar fondos y asistir al Mundial 2026

Una de las selecciones que jugará el Mundial 2026 inició una inédita campaña para hacer el viaje y disputar la Copa del Mundo. ¿Quién y de qué se trata? ¿De cuánto es el objetivo en esta campaña?
Se trata de la Selección de Ghana, uno de los combinados africanos que disputará su justa mundialista número cinco en la historia.
La Selección de Ghana se encuentra en el grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Panamá. Debutarán ante los panameños, luego enfrentarán a Inglaterra y cerrarán ante Croacia.
La FIFA otorga a cada selección 10.5 millones de dólares como premio, pero el combinado de Ghana inició una inédita campaña.
Y es que el gobierno de Ghana realizó un evento con políticos, empresarios y famosos para juntar dinero y hacer el viaje al Mundial.
En el evento también se realizó una rifa para los aficionados y que aporten su grano con el objetivo de realizar el viaje y jugar el certamen.
"Campaña de recaudación de fondos para la Selección de Ghana rumbo al Mundial 2026. Participaron gobierno, iniciativa privada y famosos del país africano", detallaron algunos medios.
El músico ghanés Stonebwoy donó 101,000 dólares para apoyar a las Estrellas Negras, algo que generó alegría en el país africano.
Fue el medio GTV SPORTS+ de Ghana quien brindó la información de la campaña hacia el combinado. A esta campaña también se sumó el director ejecutivo de Engineers and Planers, Ibrahim Mahama, que donó 5 millones de dólares.
Otro cantante ghanés de nombre Shatta Wale, donó 100,000 dólares para apoyar a las Estrellas Negras, que en Sudáfrica 2010 llegaron hasta cuartos de final.