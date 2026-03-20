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Selección comienza inédita campaña para recolectar fondos y asistir al Mundial 2026

La Selección se encuentra necesitada de fondos e inició una campaña para estar en la Copa del Mundo

  • Actualizado: 20 de marzo de 2026 a las 20:13
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Una de las selecciones que jugará el Mundial 2026 inició una inédita campaña para hacer el viaje y disputar la Copa del Mundo. ¿Quién y de qué se trata? ¿De cuánto es el objetivo en esta campaña?

Foto: El Heraldo
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Se trata de la Selección de Ghana, uno de los combinados africanos que disputará su justa mundialista número cinco en la historia.

Foto: Cortesía redes
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La Selección de Ghana se encuentra en el grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Panamá. Debutarán ante los panameños, luego enfrentarán a Inglaterra y cerrarán ante Croacia.

Foto: Cortesía redes
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La FIFA otorga a cada selección 10.5 millones de dólares como premio, pero el combinado de Ghana inició una inédita campaña.

Foto: Cortesía redes
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Y es que el gobierno de Ghana realizó un evento con políticos, empresarios y famosos para juntar dinero y hacer el viaje al Mundial.

 Foto: Cortesía redes
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En el evento también se realizó una rifa para los aficionados y que aporten su grano con el objetivo de realizar el viaje y jugar el certamen.

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"Campaña de recaudación de fondos para la Selección de Ghana rumbo al Mundial 2026. Participaron gobierno, iniciativa privada y famosos del país africano", detallaron algunos medios.

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El músico ghanés Stonebwoy donó 101,000 dólares para apoyar a las Estrellas Negras, algo que generó alegría en el país africano.

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Fue el medio GTV SPORTS+ de Ghana quien brindó la información de la campaña hacia el combinado. A esta campaña también se sumó el director ejecutivo de Engineers and Planers, Ibrahim Mahama, que donó 5 millones de dólares.

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Otro cantante ghanés de nombre Shatta Wale, donó 100,000 dólares para apoyar a las Estrellas Negras, que en Sudáfrica 2010 llegaron hasta cuartos de final. ​​​​​​​

 Foto: Cortesía redes
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